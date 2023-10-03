وكيل "تعليم مطروح" يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس منطقة القصر

واصل عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح جولاته التفقدية المفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة في يومها الثالث ببعض مدارس منطقة القصر غرب مدينة مرسي مطروح للاطمئنان على حسن وانتظام العملية التعليمية

الالتزام الكامل بالكتاب الدورى رقم 36 لسنة 2023

واستهل وكيل تعليم مطروح جولته التفقدية بمتابعة انتظام الدراسة بمدرسة السويطية للتعليم المجتمعي، اطمئن خلالها علي انتظام الطلاب مع الالتزام الكامل بالكتاب الدورى رقم 36 لسنة 2023، مشددا على معلمي مدرسة الفصل الواحد بضرورة التحلي بالانضباط مع بداية العام الدراسي الجديد مشيرا إلى الاهتمام بتحسين مستوى طلاب الصفوف الأولي في القراءة والكتابة والحساب موجها إلى ممتثل زايد مدير التعليم المجتمعي بالمديرية بتكثيف المتابعة الميدانية اليومية لكافة المدارس المجتمعية بإدارة مطروح والإدارات الأخرى لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بها.



متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية



وتفقد وكيل تعليم مطروح مسار العملية التعليمية بمدرسة الشهيد العقيد أحمد جاد جميل الابتدائية بقرية القصر حيث تابع مستوي الطلاب في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية وشرح الحصص الدراسية ومدي تفاعل الطلاب مع الشرح مقيما مستوى طلاب الصفين الثاني والثالث الإبتدائي في اللغتين العربية والإنجليزية.

تكثيف الإشراف اليومي خلال الفسحة

كما تفقد وكيل تعليم مطروح التوسع المستقبلى للمدرسة، حيث وجه مدير المدرسة بضرورة تأمين السياج العازل حول منطقة الانشاءات حفاظًا على سلامة التلاميذ، وتكثيف الإشراف اليومى خلال الفسحة مؤكدا على مواصلة جولاته المفاجئة بكافة مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام الدراسة والتذليل الفوري لأي عقبات تعرقل سير العملية التعليمية، لضمان تقديم منتج تربوي متميز لأبنائنا طلاب المحافظة في سبيل تنشئة جيل جديد واع مستنير قادر على تحمل المسئولية.