الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يستبعد مدير مجمع العوام لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولة تفقدية لمتابعة انطلاق الدراسة في يومها الثاني بعدد من مدارس مدينة مرسي مطروح، للاطمئنان على حسن وانتظام العملية التعليمية. 

متابعة انتظام الدراسة بمجمع العوام الابتدائى 1 بمنطقة السنوسية

واستهل "شحاتة" جولته التفقدية بمتابعة طابور الصباح وانتظام الدراسة بمجمع العوام الابتدائي 1 بمنطقة السنوسية بحضور هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية حيث اطمأن خلالها علي انتظام الطلاب بالفصول التعليمية مع الالتزام الكامل بالكتاب الدورى رقم 36 لسنة 2023 وكذلك شرح المعلمين للحصص الدراسية للصفين الأول والثاني الابتدائي. 

توفير الرعاية الكاملة للتلاميذ

وأكد وكيل "تعليم مطروح" لإدارة المجمع على توفير الرعاية الكاملة للتلاميذ والاهتمام بهم  والارتقاء بمستواهم الدراسي، وموجها بضرورة تحديد موعد يومي ثابت لمقابلة أولياء الأمور وذلك لضمان انتظام سير العملية التعليمية، مع الحرص على التواصل المباشر والإيجابي مع المجتمع المحلي المحيط للمساهمة في حل أي عقبات تواجه مسار العمل.

استبعاد مدير المجمع للإهمال فى أداء واجباته الوظيفية

وتطبيقا لسياسة الثواب والعقاب قرر وكيل تعليم مطروح استبعاد مدير المجمع للإهمال في أداء واجباته الوظيفية، لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي الجديد.

وتابع مسار العملية التعليمية بمدرسة المهولة 1 للتعليم المجتمعي وتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، موجها مدير التعليم المجتمعي بمداومة المتابعة الميدانية اليومية لكافة المدارس المجتمعية لضمان استقرار العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بها.

كما تفقد مجمع السواني الابتدائي بمنطقة علم الروم شرق المدينة، حيث تابع شرح الحصص الدراسية ومدى تفاعل الطلاب مع الشرح، مقيما مستوى طلاب الصفين الأول والثاني في اللغتين العربية والإنجليزية.

 احتفال رياض اطفال السواني بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

وشهد وكيل تعليم مطروح جانبًا من احتفالية رياض أطفال السواني بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور نعمة بسيوني موجه عام رياض الأطفال، ونادية حسن الموجه الأول، مؤكدا استمرار جولاته المفاجئة بكافة مدارس المحافظة للاطمئنان على انتظام الدراسة ، والتذليل الفوري لأي عقبات تعرقل سير العملية التعليمية.

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تعليم مطروح متابعة انطلاق الدراسة مدارس مطروح مطروح مدينه مرسي مطروح

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