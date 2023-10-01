الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يتابع انتظام الدراسة بمدرسة نجا سعد الثانوية بنات

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، والدكتور إبراهيم المسعودي، مدير عام  بقطاع التعليم العام، جولة تفقدية لمتابعة انطلاق الدراسة بمدرسة نجا سعد الثانوية بنات للاطمئنان على حسن وانتظام العملية التعليمية.

وتابع وكيل تعليم مطروح شرح المعلمين للحصص الدراسية وانتظام الطالبات بالفصول الدراسية، موجهًا باستخدام المعلمين لأجهزة التابلت الخاصة بهم لزيادة تفاعل الطالبات واستيعاب المحتوى التعليمي خلال الشرح كذلك تبصيرهن بمجموعات الدعم المدرسي والتي تضم صفوة معلمي المواد الدراسية على مستوى المحافظة

أنشطة تربوية لتنمية مهارات الطلاب 

وهنّأ وكيل تعليم مطروح طالبات الصف الأول الثانوي بانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدًا لهن ضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم أولًا بأول والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

ووجَّه وكيل تعليم مطروح إلى إدارة نجا سعد بضرورة تبصير الطلاب بانتصارات أكتوبر المجيدة في ذكراها الخمسين كذلك تعميق الانتماء الوطني لديهم من خلال إرشادهم بأهمية المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقًا لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال انشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.

وفي ختام جولته التفقدية، قدّم شحاتة، الشكر لإدارة المدرسة لجاهزيتها التامة لاستقبال الطالبات، مؤكدًا أنهن أمانة في أعناقنا جميعًا يجب جذبهن للمدرسة من خلال تقديم المادة العلمية لهم في صورة مشوقة مع  المحافظة عليهم وترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوسهم في سبيل إعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقي والتقدم لمصر.

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة
تعليم مطروح جولة تفقدية متابعة انطلاق الدراسة مدرسة نجا سعد الثانوية بنات تعميق الانتماء الوطني

مواد متعلقة

انتظام العملية التعليمية بمعاهد مطروح الأزهرية

محافظ مطروح يفتتح مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى

مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج دور سبتمبر.. ويمد فترة التقديم للدراسات العليا

محافظ مطروح يفتتح مدرسة الكيلو 8.. ويوزع حقائب على الطلاب

سكرتير مساعد مطروح يشهد احتفالية "راجعين نتعلم" لمؤسسة حياة كريمة

وكيل تعليم مطروح يناقش خطة تشغيل أتوبيسات نقل المعلمين

حملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة من أمام المدارس بمرسى مطروح

وكيل "تعليم مطروح" يناقش الاستعدادات النهائية قبل انطلاق الدراسة غدًا

الأكثر قراءة

بعد إلغاء هدف ليفربول.. قرار جديد من لجنة الحكام بشأن حكم الـVAR

الرئيس السيسى يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ووزير العدل

حقيقة قدوم عاصفة رعدية خلال الأيام المقبلة

"لقنته الشهادة".. رشا سامى العدل تروى اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها

"القاهرة الإخبارية": قوات الأمن التركية تستعد لتفجير حقيبة مشبوهة

باحث سياسى: انفجار أنقرة رسالة موجهة للرئيس أردوغان وحكومته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية