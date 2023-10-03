الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: إعلان الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة هدفه الحفاظ على الوطن

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة، مشيرة إلى أن هذا القرار يستهدف الحفاظ على الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

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وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس السيسي نجح في إنشاء الدولة المصرية من جديد مخترقا كافة الحواجز والعقبات دون خشية، بل ووضع يده على بؤر الفساد والبيروقراطية اللذين كانا لهما دور كبير في تكوين عراقيل منعت الوصول للاستفادة القصوى في كثير من الملفات، والسير بالدولة في الطريق الصحيح نحو بناء الجمهورية الجديدة.

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وتابعت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي قائد وطني لن يخذل شعبه، وأخلص في سبيل رفعة ونصرة الوطن، ودفع عجلة الدولة نحو الإنتاج والتنمية والبناء.

وأكدت النائبة رحاب موسى أن استحقاق 2024 سيكون بمثابة تجديد للعهد بين الرئيس السيسي والشعب المصري نحو استكمال ما شرع فيه من مسار للبناء والتنمية، على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائماً علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار للمرحلة القادمة.

حكاية وطن 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن حكاية الوطن لم تقم فقط على التنمية في مشروعات قومية تتعلق بالبنية التحتية وإنما شملت كل فئات المجتمع للنهوض بمستوى معيشتهم من خلال توفير حياة كريمة لهم عبر القضاء على العشوائيات ومبادرة تنمية الريف المصري.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وقال الرئيس: ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة.. التي تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة.. وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية.. فإننا نجدد العهد معا، على العمل من أجل استكمال أحلامنا، لمصرنا العزيزة.. وطننا الغالى المروي بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين..وطنا عظيما قويا.. قائما على أسس العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات، التي تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها.

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