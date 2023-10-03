الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة إشارة قوية لاستمرار الإنجازات

المستشار أحمد حلمي
المستشار أحمد حلمي الشريف

أشاد المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إشارة قوية لاستمرار الإنجازات في كافة المجالات

وأكد "الشريف"، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار بمثابة إشارة قوية لاستمرار الإنجازات في كافة المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

الرئيس السيسي هو الزعيم الأقوى لقيادة البلاد

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس السيسي هو القائد القادر، والزعيم الأقوى لقيادة البلاد نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارًا وتحقيق إنجازات أكبر مما تم خلال السنوات الماضية.

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استطاع مواجهة كافة التحديات وأهمها مواجهة الإرهاب

وتابع المستشار أحمد حلمي الشريف، أن الرئيس السيسي استطاع مواجهة كافة التحديات، وكان أهمها مواجهة الإرهاب الذي كان بمثابة أحد أهم المشكلات التي تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية الاقصادية والاجتماعية.

المستشار أحمد حلمى الشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي نائب رئيس حزب المؤتمر الترشح لولاية جديدة الانتخابات الرئاسية المقبلة

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