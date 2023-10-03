غدًا.. "أكتوبر من الألف إلى الياء" فى ندوة بـ"الأعلى للثقافة"

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ندوة بعنوان "أكتوبر من الألف إلى الياء" والتي ينظمها المجلس ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي ينظمها على امتداد شهر أكتوبر احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

ومن المُقرر أن تبدأ الندوة في تمام السادسة مساء غد الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بمقر المجلس ويديرها الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، ويشارك بها كل من المؤرخ الدكتور جمال شقرة، اللواء طيار سمير عزيز، واللواء مدفعية محمد عبد القادر.

تأتي الندوة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية امتداد شهر أكتوبر، حيث يقيم المجلس سلسلة من الندوات الثقافية بالإضافة إلى سلسلة محاضرات أونلاين؛ كما يصدر المجلس عدد من الإصدارات بهذه المناسبة بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع، وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حزب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين والأدباء.

برنامج فنى وثقافى احتفالًا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد أعلنت أجندة احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بالقاهرة والمحافظات، حيث تُنظم الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، والتي يزيد عددها على 550 فعالية، جميعها تستلهم بطولات الحرب وتضحيات أبنائنا البواسل، وتستهدف غرس الروح الوطنية لدى أجيال من المصريين، إضافة إلى التذكير بتضحيات وبطولات أبناء مصر من أجل عودة الأرض، وذلك خلال شهر أكتوبر المُقبل، بمختلف أرجاء الجمهورية.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة، أعدت برنامجًا فنيًا وثقافيًا يليق بهذا الحدث، الذي يمثل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، كتبه المصريون بدمائهم من أجل وطنهم".

وأشارت إلى أن هذه الفعاليات سوف تمتد إلى كل شبر من أرض مصر بعروض فنية ومسرحية وندوات ثقافية وشهادات لأبطال الحرب.