الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "أكتوبر من الألف إلى الياء" فى ندوة بـ"الأعلى للثقافة"

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ندوة بعنوان "أكتوبر من الألف إلى الياء" والتي ينظمها المجلس ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي ينظمها على امتداد شهر أكتوبر احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

ومن المُقرر أن تبدأ الندوة في تمام السادسة مساء غد الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بمقر المجلس ويديرها الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، ويشارك بها كل من المؤرخ الدكتور جمال شقرة، اللواء طيار سمير عزيز، واللواء مدفعية محمد عبد القادر.

تأتي الندوة ضمن الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية امتداد شهر أكتوبر، حيث يقيم المجلس سلسلة من الندوات الثقافية بالإضافة إلى سلسلة محاضرات أونلاين؛ كما يصدر المجلس عدد من الإصدارات بهذه المناسبة بالإضافة إلى خصم 50% على جميع إصدارات المجلس المتعلقة بالموضوع، وتقام الفعاليات بمشاركة عدد كبير من أبطال حزب أكتوبر المجيدة والإعلاميين والكتاب والمؤرخين  والأدباء.

برنامج فنى وثقافى احتفالًا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد أعلنت أجندة احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بالقاهرة والمحافظات، حيث تُنظم الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، والتي يزيد عددها على 550 فعالية، جميعها تستلهم بطولات الحرب وتضحيات أبنائنا البواسل، وتستهدف غرس الروح الوطنية لدى أجيال من المصريين، إضافة إلى التذكير بتضحيات وبطولات أبناء مصر من أجل عودة الأرض، وذلك خلال شهر أكتوبر المُقبل، بمختلف أرجاء الجمهورية.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة، أعدت برنامجًا فنيًا وثقافيًا يليق بهذا الحدث، الذي يمثل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، كتبه المصريون بدمائهم من أجل وطنهم".

وأشارت إلى أن هذه الفعاليات سوف تمتد إلى كل شبر من أرض مصر بعروض فنية ومسرحية وندوات ثقافية وشهادات لأبطال الحرب.

الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الأعلي للثقافة ندوة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

مواد متعلقة

"المعرض" و"مطر صيف" ضمن عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. الليلة

550 فعالية كبرى بالقاهرة والمحافظات.. "الثقافة" تُعلن أجندة احتفالاتها باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

فعاليات وأنشطة "الفنون التشكيلية" احتفالا بنصر أكتوبر

هكذا يحتفى "التنمية الثقافية" باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

تكريم أبطال النصر بالهناجر وعروض مسرح الدولة تحتفي بالبطولات

أبرزها حفل لـ على الحجار بالإسماعيلية.. احتفالات "قصور الثقافة" بنصر أكتوبر

نيفين الكيلانى: برنامج ثقافى وفنى احتفالًا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

مثقفون ينعون الكاتب السورى خالد خليفة: "مصاب الأدب العربى كبير"

الأكثر قراءة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

بمشاركة الأهلى.. اللجنة المنظمة تعلن مواعيد مباريات دورى السوبر الإفريقى بالكامل

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

عاجل.. انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"