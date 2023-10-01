الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نيفين الكيلانى: برنامج ثقافى وفنى احتفالًا باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أجندة احتفالات وزارة الثقافة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد بالقاهرة والمحافظات، حيث تُنظم الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة، مجموعة من الفعاليات المتنوعة، والتي يزيد عددها على 550 فعالية، جميعها تستلهم بطولات الحرب وتضحيات أبنائنا البواسل، وتستهدف غرس الروح الوطنية لدى أجيال من المصريين، إضافة إلى التذكير بتضحيات وبطولات أبناء مصر من أجل عودة الأرض، وذلك خلال شهر أكتوبر المُقبل، بمختلف أرجاء الجمهورية.

برنامج فنى وثقافى يليق بـ6 أكتوبر

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة، أعدت برنامجًا فنيًا وثقافيًا يليق بهذا الحدث، الذي يمثل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، كتبه المصريون بدمائهم من أجل وطنهم"، وأضافت وزيرة الثقافة: "إن هذه الفعاليات سوف تمتد إلى كل شبر من أرض مصر بعروض فنية ومسرحية وندوات ثقافية وشهادات لأبطال الحرب".

وأوضحت وزيرة الثقافة أن مصر خاضت الحروب من أجل عودة الأرض، وبذلت في ذلك الغالي والنفيس، وهي الآن،  وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخوض حربًا أكثر ضراوة من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي يتمتع فيها كل فردٍ بحياة كريمة تليق به.

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