السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

برعاية وزيرة الثقافة.. الأوبرا تواصل تنفيذ المشروع الفنى "الأساتذة" (صور)

مدحت صالح
مدحت صالح

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الأمسية الثانية من سلسلة حلقات المشروع الفني "الأساتذة" المقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بث مباشر.. حفل الأساتذة 2 للمطرب مدحت صالح بدار الأوبرا المصرية

فعلى مسرح النافورة ووسط حشد جماهيري ضخم استلهم النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضة مختارات من الأعمال البارزة التي رسمت أجزاء من ملامح الغناء والموسيقى في زمن الفن الجميل وإبدعها كبار الملحنين بعد إعادة صياغتها بشكل أوركسترالى عصري مع الحفاظ على طابعها الفريد، كان منها يا أهل المحبة، بينى وبينك إيه، غالي عليا، مرسال الهوى، عيون القلب، أنت عمري، بعيد عنك، أمل حياتي، فكروني، ومن أعماله الخاصة "آسف على الأحلام".

وأعاد توزيعهم قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة، موسيقى أهواك- ألف ليلة وأعاد توزيعهما الموسيقار محمد عويضة، هذا إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى، منها يا جميل يا اللي هنا، عشانك يا قمر، يا واحشنى رد عليا، تخونوه، زي ما هي حبها، إضافة إلى حبيبي يا عاشق والنور مكانه في القلوب، وصاحبهما على آلة البيانو الموسيقار خالد حماد.

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الأساتذة 2.. مدحت صالح يتألق بغناء "يا مرسال الهوى" لنجاة الصغيرة

وكان من أبرز مشاهد الحفل إعلان النجم مدحت صالح بالاتفاق مع الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، على إتاحة الفرصة للعديد من المميزين للمشاركة في الحفلات المقبلة من سلسلة الأساتذة، واستضاف الطفلين لوجين ومهدى من مركز تنمية المواهب ليقدما أغنيتى تمر حنة وياصلاة الزين، ونالا تهنئة خاصة من رئيس الأوبرا وجميع الحضور بعد نجاحهما في جذب الأنظار، والحصول على الإعجاب بصوتين يبشران بمستقبل واعد لفن الطرب العربى.

حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
حفل الأساتذة
دار الاوبرا الاساتذة المتحدة للخدمات الإعلامية دار الأوبرا المصرية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسرح النافورة مدحت صالح الموسيقى العربية

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