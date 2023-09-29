الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأساتذة 2.. مدحت صالح يتألق بغناء "يا مرسال الهوى" لنجاة الصغيرة

مدحت صالح
مدحت صالح

تألق الفنان مدحت صالح بتقديمه أغنية “مرسال الهوى” للمطربة نجاة الصغيرة، وسط تفاعل كبير من قبل جمهوره، وذلك خلال حفل “الأساتذة 2” المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

 وبدأ النجم مدحت صالح حفل الأساتذة 2 بأغنية يا أهل المحبة لمحمد عبد المطلب، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ويقام الحفل على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ويأتي الحفل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن مدحت صالح أحيى الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغاني للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التي في خاطري".

وقدم مؤخرًا النجم مدحت صالح واحدة من أقوى حفلاته خلال أول أيام مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، ورفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها: "النور مكانه في القلوب وزي ما هي حبها وبحلم على قدى وزي المليونيرات وحبيبي ياعاشق واشتقنا لزمان ويتقال ووعدي و3 سلامات واختتم بأغنية أنا ابن مصر".

مدحت صالح نجاة الصغيرة مرسال الهوى الأساتذة 2 الأوبرا أهل المحبة

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