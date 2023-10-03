أهالى الغربية: مشروعات "حياة كريمة" غيرت شكل الريف المصرى

في تطور يومًا بعد الآخر، شهدت قرى الريف المصري تحولًا كبيرًا في حياتها، حيث تم نقل سكان تلك المناطق، بما في ذلك الرجال والنساء والأطفال، من حياة صعبة وغير آدمية إلى حياة كريمة، التي كانوا يحلمون بها لسنوات طويلة.

وقد تحقق هذا الحلم بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي نفذتها الحكومة في لحظة تاريخية، وقد أحدثت ثورة حضارية في هذه القرى، حيث تم توفير جميع الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع جديدة وتحسين المرافق القائمة.

تم تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في محافظة الغربية كمرحلة أولى، بمركز زفتي، حيث تمت تغطية 54 قرية و 88 تابعة لها، وكانت هذه القرى تعاني من نقص كبير عدة خدمات عامة وبنية تحتية ضعيفة، وكان من بين أبرز هذه النقائص مشروعات الصرف الصحي.

وبعد بدء تنفيذ المشروعات، تم الانتهاء منها بنسبة تجاوزت 97٪، حيث كانت الشوارع تغرق في مياه الصرف بسبب عدم وجود محطات صرف صحي، ولكن حياة كريمة لم تقتصر على سكان الريف فقط، بل شملت أيضًا تطوير العزب والنجوع.

وعبر مصطفى الرخ، أحد الأهالي، عن فرحته قائلًا: "كانت مبادرة حياة كريمة حلمًا بالنسبة لنا لسنوات طويلة، كنا نعيش في ظروف غير إنسانية، حيث كانت تغمرنا مياه الصرف طوال العام، وكانت العديد من المنازل التي بنيت بالطوب الطيني تنهار في فصل الشتاء بسبب الأمطار، ولكن جاءت المبادرة وغيرت هذا الواقع المؤلم ونقلتنا إلى حياة كريمة لم نتوقعها، فقد كانت محطات الصرف الصحي من أهم المطالب التي طالبنا بها منذ زمن بعيد، كانت القرى تعتمد على نظام صرف صحي يتم إنشاؤه بجهود ذاتية من الأهالي".

من جهتها قالت الدكتورة زينب سامي، منسق مبادرة حياة كريمة بالغربية، إن مركز زفتى يسكنه نحو 600 ألف نسمة، وينفذ به أكثر من 1000 مشروع في وقت واحد، وقرية "نهطاي" هي قرية من القرى الأم، وتضمنت مشاريعها مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، كما تم إنشاء مدارس جديدة لإنهاء نظام الفترات داخل المدرسة الواحد بالقرة، وتم رفع كفاءة المدارس القائمة وتطوير وتبطين الترع، وكذلك تم تصميم نموذج فريد يتمثل في إقامة ممشى أو كورنيش على الترعة بقرية نهطاي بعد تطويرها ودمجها.

وأكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استهدفت قرى مركز زفتي، أوشكت علي الانتهاء، وأن الأعمال الجارية هى وضع الرتوش واللمسات الأخيرة، تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية بقرى المحلة الكبرى وقطور وبسيون.

وأضاف نائب المحافظ، أن مشروعات الأسواق النموذجية بقرى سندبسط وتفهنا العزب، وكذلك مشروعات الحماية المدنية بقرى سندبسط، الغريب، تفهنا العزب وسنبو الكبرى والموقف النموذجي بقرية سنبو الكبرى، جميعها تخطت نسبة الأعمال فيها الـ95%، وباقي أيام قليلة على الاستلام النهائي.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، والذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروعًا داخل (54) قرية و(88) تابعًا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.