"حياة كريمة" توفر المياه النظيفة لسكان قرية كفر شاهين في الغربية

قدمت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " الخدمات لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا بجميع محافظات الجمهورية، حيث عملت على تطوير وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وقامت بتقديم فلاتر مياه لسكان القرى ليستمتعوا بمياه نظيفة خالية من الشوائب والأمراض، وانتظر السكان تلك الخدمات لسنوات طويلة، بسبب انتشار مرض الفشل الكلوي بين السكان وذلك يرجع لتلوث المياه.

المبادرة أنهت أعمال تطوير شبكات مياه الشرب في وقت قياسي

"شيماء عبد الله" تبلغ من العمر 20 عامًا، تقطن في قرية كفر شاهين التابعة لمحافظة الغربية، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب تلوث المياه، خصوصًا بعد إنجابها لطفلين الأمر الذي جعلها تقوم بتنقية المياه خوفًا عليهم، وتمنت فقط أن تنتهي تلك المشكلة وأن تتوفر المياه النظيفة داخل القرية ، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" بالخير وتحقيق أحلام السكان بتطوير وإحلال منظومة مياه الشرب.

وقالت" شيماء" لـ" الدستور"إنها متزوجة منذ ٣ أعوام، وأنجبت طفلين يحتاجان لرعاية كبيرة، ونبه عليها الطبيب بتنقية مياه الشرب قبل أن يتناولها الأبناء نظرًا لتلوثها الشديد، وذلك الأمر جعلها تضطر لغلى المياه، ثم وضعها في الثلاجة، ثم غليها مرة أخرى وانتظارها حتى تبرد، لتصبح خالية من الشوائب، وتلك العملية كانت تستغرق نحو ٤ ساعات يوميًا، وذكرت أنها لم يكن لديها بديل عن اللجوء إلى هذه الوسائل؛ للحفاظ على سلامة وصحة طفليها، خاصة أنهما ما زالا رضيعين، وكانت تخشى من إصابتهما بأمراض الكلى.

وأضافت أن فريق البحث الميداني التابع لـ"حياة كريمة" جاء للقرية وبدأ في رصد المشاكل التي تواجه السكان ، حيث قامت بالحديث معهم عن كل هذه التفاصيل خلال زيارته منزلها، فأخبرها الفريق بأن المياه غير النظيفة مشكلة الكفر بأكمله، وستتم السيطرة عليها خلال الأيام المقبلة، وأوضحت أن عمال المبادرة الرئاسية انتهوا من ترميم وإحلال شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي في وقت قياسي جدًا، وبعد أيام قليلة فوجئت برجال المبادرة يطرقون باب منزلها، حاملين معهم كميات هائلة من «فلاتر» تنقية مياه الشرب، وأخبروها بأنها ستحصل على هذه الخدمة دون دفع أي رسوم أو أموال، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لها ولسكان القرية الكثير من الخدمات وحموا أبنائها من أمراض تلوث المياه، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت حياة هادئة للسكان.