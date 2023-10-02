الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زيادة في إقبال المواطنين على حفل طنطا لدعم الرئيس السيسي

جانب من حفل طنطا
جانب من حفل طنطا

شهدت منطقة الاستاد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، زيادة كبيرة في إقبال المواطنين على الحفل الذي أقيم بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر وتضامنًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث احتشد عشرات الآلاف من أبناء المدينة في مهرجان في حب مصر لدعم الرئيس والتعبير عن حبهم للوطن، وشهد الحفل حضورًا مميزًا للمطربين رضا البحراوي وسيف مجدي ومحمد رشاد.

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وتجاوب الجمهور بشكل رائع مع المهرجان، حيث حضر العديد من الأهالي من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية. وقد أشعل الفنان رضا البحراوي الحفل بأدائه المميز وأغانيه الشعبية التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، كما أضفي وجود الفنان سيف مجدي والفنان محمد رشاد جوًا من البهجة والسعادة على الحاضرين.

وتعتبر محافظة الغربية ومدينة طنطا، بصفة خاصة من المدن التي تشهد يوميًا احتشاد الآلاف من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات دعمًا للرئيس السيسي، كباقي مدن المحافظة، حيث تشهد جميع ارجاء المحافظة مظاهرات دعمًا وتأييدًا لترشحه لفترة رئاسية جديدة. 

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وقد قاد النواب وقيادات الأحزاب المسيرات اليومية نحو مقرات الشهر العقاري من جميع أنحاء المحافظة، تعبيرًا عن وحدة الصف والتضامن مع الرئيس ودعمًا لسياسته ومبادراته.

وتعتبر الحفلة الضخمة في منطقة الاستاد بطنطا تعبيرًا حيًا عن حب الشعب المصري لوطنه وقائده، وتؤكد على الدعم الشعبي القوي للرئيس السيسي وسياساته، كما تعكس هذه الأحداث التلاحم والوحدة الوطنية التي تجمع المصريين في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالمهرجان الناجح وأداء الفنانين الذين أضفوا البهجة والفرح على قلوب الحاضرين، وأكدوا استمرار دعمهم للرئيس السيسي وتأييدهم لسياساته ومبادراته التي تهدف إلىتحقيق التنمية والاستقرار في مصر.

ويعكس إقبال المواطنين الكبير على الحفل المقام بمناسبة ذكرى أكتوبر ودمًا للرئيس في منطقة الاستاد بطنطا التفاعل القوي والتأييد الشعبي للرئيس السيسي. ويؤكد ذلك على الوحدة والتضامن الوطني والدعم الشعبي القوي للرئيس وسياساته في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

زيادة كبيرة في إقبال المواطنين على حفل طنطا بمناسبة اكتوبر ودعم ا للرئيس منطقة الاستاد في مدينة طنطا حضر العديد من الأهالي من مختلف الأعمار رضا البحراوي مسيرات اليومية

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