أحمد شيبة يحيي حفل الإسكندرية ويشعل ميدان القائد إبراهيم بـ"تسلم الأيادي"

أحيا الفنان أحمد شيبة الحفل الشعبي بميدان القائد إبراهيم في محافظة الإسكندرية، بمناسبة ذكرى 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تحولت لملحمة حب لتأييد ودعم الرئيس السيسي قائد ورئيس مصر.



وتألق "شيبة" بباقة من أغانيه الشهيرة، كما شارك جمهوره بالإسكندرية بأغنية تسلم الأيادي.. تسلم يا جيش بلادي والتي تفاعل معها أهالي المواطنين بالهتاف ورفع الأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كمت شارك عصام كاريكا أهالي الإسكندرية بإحياء الحفل الكبير التي شهدته عروس البحر المتوسط، بجانب فرقة للكورال والتي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية.

وانطلقت اليوم مسيرات حاشدة بمحافظة الإسكندرية، لإعلان دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، والمشاركة في الاحتفالية الكبرى والتي تقام بميدان القائد إبراهيم وسط المدينة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر.

احمد شيبة يحتفل مع أهالي الإسكندرية

احمد شيبة يحتفل مع أهالي الإسكندرية

احمد شيبة يحتفل مع أهالي الإسكندرية