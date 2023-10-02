الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد إعلان الرئيس السيسي الترشح بالانتخابات المقبلة.. أهالي الإسكندرية: "فرحتنا متتوصفش"

احتفالات الإسكندرية
احتفالات الإسكندرية

بهجة وسعادة انتابت المواطنين بالشارع السكندري عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاءت ردود أفعال أهالي الإسكندرية بالفرحة والهتافات تعبيرًا عن حبهم للرئيس السيسي، وسعادتهم باستكمال المسيرة وترشحه للانتخابات الرئاسية معلنين دعمهم وتأييدهم للرئيس.
وقال محمد عبد الظاهر: «نثق في رئيسنا ونعلم أنه أفضل من يحافظ على مصر وشعبها ولكن انتظار كلمته وترشحه والفرحة التي شعرنا بها عند إعلان الرئيس رسميًا ترشحه للانتخابات المقبلة كانت فرحة لا توصف».

وأشار إلى أن الشعب يختار رئيسه وكلمة الشعب هي القائمة وما نراه اليوم من حب ودعم بكافة ربوع مصر هو تأييد للرئيس من كافة الفئات في كل مدينة وقرية.
وأضافت مي السيد، ربة منزل، أنها شاركت اليوم في احتفالات المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ودعم الرئيس السيسي للترشح للانتخابات، مشيرة إلى أنها كانت على ثقة في الرئيس أنه لن يتخلى عن شعبه، فهو من وقف بجانبنا منذ 10 سنوات لحمايتنا وإعادة مصر من أيدي سارقيها.

وتابعت: «الآن يكتب التاريخ إنجاز جديد واستكمال الإنجازات على يد رئيس وقائد عظيم حافظ على مصر ورفع قدرها بين دول العالم».
وانطلقت اليوم مسيرات حاشدة بمحافظة الإسكندرية، لإعلان دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، والمشاركة في الاحتفالية الكبرى والتي تقام بميدان القائد إبراهيم وسط المدينة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر.

الشارع السكندري الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية اهالي الأسكندرية دعم الرئيس

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