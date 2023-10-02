الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حماة الوطن: ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة استجابة لنداءات الملايين

حزب حماة وطن
حزب حماة وطن

أكد د.محمد الزهار، أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن أن إعلان الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتي من أجل استكمال لما بدأه من تنفيذ خطة متكاملة للتنمية الشاملة في مصر وبناء الجمهورية الجديدة.

كما يأتي بعد نداءات ملايين المصريين وعشرات الأحزاب الذين أعلنوا تأييدهم لترشجه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتزكية أعضاء مجلس النواب لترشحه، وملايين التوكيلات من المصريين التي طالبته بالترشح للانتخابات لأنه الشخص المناسب لقيادة تلك المرحلة في تاريخ مصر.

قال الزهار، إن الرئيس السيسي حقق إنجازات على أرض الواقع فى جميع المجالات سواء الصحية أو الطرق والنقل أو التعليم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي استطاع مواجهة كافة التحديات وكان أهمها مواجهة الإرهاب الذي كان بمثابة أحد أهم المشكلات التي تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية الاقصادية والاجتماعية، ونفذ الرئيس السيسي خطة تنمية مستدامة كان لها انعكاس كبير في إنقاذ مصر من الانهيار في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي نشأت نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

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وأشار أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن السيسي استطاع الحفاظ علي الدولة المصرية من اختطاف جماعة الإخوان لها ونجاحه في القضاء على الإرهاب والذي حاول تمزيق وحدة الوطن، وحقق تنمية شاملة في كافة المجالات مكنته من بناء الجمهورية الجديدة التي عملت على تطوير وبناء قدرات المواطن المصرى وتأهيله عبر مشروعات عملاقة تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

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وأوضح الزهار أن الرئيس  هو الأجدر على قيادة مصر في تلك المرحلة، لأن لديه خطة واضحة لبناء الدولة المصرية ولاستكمال ما حققه من إنجازات، وإرساء الاستقرار في الدولة والتي تضمن استمرار خطوات البناء والتنمية، خاصة أن الرئيس السيسي تنمن من استعادة هيبة الدولة وحمايتها من الجماعات الإرهابية، من خلال القضاء على الإرهاب ثم لحق ذلك عمليات البناء للجمهورية الجديدة، وتنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات التي تعمل  على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

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