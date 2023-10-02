"حماة الوطن" ينظم كرنفالًا بالميادين احتفالًا بترشح السيسى للرئاسة

تقدم حزب حماة الوطن بالشكر للرئيس السيسي لاستجابته لمطالبات ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدين أن هذه المطالبات تأتي إيمانًا من الحزب بقدرة الرئيس دون غيره على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ميادين الجمهورية

منذ ساعات احتشد الآلاف من كوادر وأعضاء حزب حماة الوطن بعدد من ميادين الجمهورية بمحافظات مصر، بكرنفالات احتفالية عقب مسيرات نُظمت بالسيارات واليخوت للاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي طالبوا خلالها الرئيس بالترشح لولاية جديدة.

وشهدت مسيرات الحزب رفع أطول علم لمصر بطول 70 مترًا، حيث رفع المشاركون علم مصر وصور الرئيس السيسي يرددون "تحيا مصر" خلال مطالبته بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد الحزب أن الرئيس السيسي قدم العديد من الإنجازات سواء في مجال الطرق والكباري أو البنية التحتية، ومشروع القرن المتمثل في حياة كريمة.

ورفع المحتشدون أعلام مصر ولافتات "وكلتك كمل مسيرتك.. نعم لتأييد ترشيح السيد الرئيس.. كمل مشوارك الشعب اختارك".

واخُتتمت بعض المسيرات أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي مرشحًا شعبيًا.

مسيرات حاشدة

شارك الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء وقواعد حزب حماة الوطن التنظيمية في تنظيم مسيرات حاشدة من مقرات الحزب الرئيسية لكافة ميادين الجمهورية الرئيسية بالمحافظات، لتأييد ومطالبة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح إيمانًا ويقينًا من الحزب بأن السيد الرئيس هو منقذ الدولة المصرية ومثبت دعائمها، واستكمالًا لمسيرة البناء والعطاء التي بدأها نحو بناء الجمهورية الجديدة.

تأتي تحركات الحزب إنفاذًا لبيان الحزب الصادر في يوليو الماضي بمطالبة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لولاية رئاسية جديدة، ويجدد اليوم تأييده ومطالبته من خلال الحشود المنتشرة بالميادين.