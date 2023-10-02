الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين شباب "حماة الوطن": ندعم الرئيس السيسي للترشح لولاية جديدة

كريم إمام
كريم إمام

أعلن كريم إمام، أمين شباب حزب حماة وطن، دعمه للرئيس السيسي لترشحه في الانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة حققت العديد من الإنجازات التي لا حصر لها في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة الماضية تحت قيادته، ما يعد بمثابة ملحمة وطنية فريدة من الكفاح والمثابرة والتغلب على المشكلات والتحديات التي فرضتها الحروب والصراعات العالمية المتنامية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية باعتبارها جزءًا من العالم الاقتصادي.

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وأكد إمام، في بيان الإثنين، أن الرئيس السيسي نجح في رسم شكل ومعالم الدولة المدنية الحديثة وبناء الجمهورية الجديدة التي شهدت تطورا كبيرا في جميع المجالات والقطاعات، فضلاً عن حرصه على فتح مواطن الضعف في كل ملف من الملفات بشفافية ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، بل والنجاح في التغلب عليها وأبرز تلك الملفات ملف العشوائيات والتعليم والصحة.

احتفالات الشعب المصري اليوم في مختلف ميادين المحافظات

أشار إلى أن احتفالات الشعب المصري اليوم في مختلف ميادين محافظات الجمهورية، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر المجيد، تأتي تتويجًا للانجازات التي تحققت في مصر على أرض الواقع خلال العشر سنوات الأخيرة، والتي كشف عنها مؤتمر "حكاية وطن"، مضيفًا أن حزب حماة الوطن، يشارك المواطنين فرحتهم بالانتصارات بحرب أكتوبر من خلال تنظيم العديد من الحفلات بالميادين وبمشاركة جميع قيادات الحزب على مستوى الجمهورية.

ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل محفورة في وجدان كل مواطن

وأضاف كريم أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل محفورة في وجدان كل مواطن مصري عاما بعد الآخر، وتعبيرا عن إرادة شعبا وقف خلف جيشه القوي الذي استطاع قهر العدو ورد إعتبار الدولة واسترداد كرامتها وعزة شعبها بكل ثقة، ولقنت العدو درسًا ما زال يتحدث عنه العالم ليومنا هذا عن قوة الجيش المصري.

أمين شباب حزب حماة وطن حزب حماة وطن للرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الدولة المدنية الحديثة احتفالات الشعب المصري

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