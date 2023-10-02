الرئيس السيسي يوجه وزيرة التضامن بدعم الأيتام: "ربنا هيجازينا خير"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإكرام اليتيم، مُشيرًا إلى أن إكرام تلك الفئة يدفعنا إلى الأمام ويُساعد في رفع البلاء، موجهًا بتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة وللأسر الأكثر احتياجًا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، إنه عندما يتم توفير الرعاية للطفل اليتيم، فإن هذا بمثابة رسالة طمأنة من المجتمع.

وأوصى الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، وزيرة التضامن بضرورة إكرام اليتيم، مُشيرًا: «كنت بحكي الكلام ده كفكرة للشيخ محمد بن زايد، قالي يعني إيه، قولتله في نص في القرآن بيقول «ليكرمن اليتيم»، وكأن الاستهداف من إكرام اليتيم مطلب إلهي للأمة والمجتمع أن تهتم بالأيتام، واللي بيعمل كدا ربنا بيجازيه الخير».

وخلال المؤتمر، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الدولة تقدم دعما يصل قيمته إلى مليار و750 ألف جنيه سنويا لدعم 20% من إجمالي الأيتام فى مصر.

وأضافت “القباج” خلال كلمتها: "الحكاية بدأت بدستور 2014 والذى كان بمثابة عقد اجتماعى جديد بين الحكومة والشعب قائم على المشاركة لأن كلنا في الآخر شعب، والسؤال من يبنى من؟ الشعب يبنى الوطن أم الوطن يبنى الشعب.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها السفير سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساء اليوم.