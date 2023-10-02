الرئيس السيسى يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات "التضامن" خلال "حكاية وطن"

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجليًا حول أبرز الجهود والإنجازات في ملف قطاع التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن" المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن الفيلم، معاناة الشعب من غياب العدالة الاجتماعية بعدما وصلت معدلات الفقر في مصر لـ26.2% خلال عام 2013، وبلغت نسبة الفقر في الريف 51%، لذلك كانت الأولوية للدولة تحسين حياة المصريين.

كما أشار الفيلم، إلى أنه كان في مقدمة تحركات الدولة ملف العدالة الاجتماعية؛ من مبادرة "حياة كريمة" أكبر مشروع قومي في تاريخ الدولة، ويعد أكبر مبادرة تنموية إنسانية في التاريخ الحديث، وهدفها تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري بتكلفة تقديرية للمشروع أكثر من تريليون جنيه.