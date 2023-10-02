الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يطالب بتقديم جوائز للعاملين فى العمل التطوعى: "لازم نقولهم متشكرين"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بضرورة التكثيف الإعلامي لتغطية كافة الإنجازات التي تمت في كافة المجالات.

حكاية وطن

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": ""الملحوظة الوحيدة في جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، إننا محتاجين نتكلم أكتر والإعلام يغطي أكتر، ويبقى لنا مساحة أكبر في كل القضايا".

وتابع السيسي: "محتاجين جهد إعلامي كبير".

وطالب الرئيس السيسي بضرورة تقديم الشكر لجميع المتطوعين للعمل الأهلي، قائلا: "عمرنا ماعملنا جوائز للمتطوعين، لازم نعمل مسابقة لأفضل دار أيتام وهكذا عشان على الأقل نقول للناس دي متشكرين". 

الرئيس عبدالفتاح السيسي حكاية وطن الرؤية والإنجاز العمل الأهلي ئيس عبدالفتاح السيسي

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