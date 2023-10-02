وزيرة التضامن: إطلاق مبادرة "الطالب المنتج" لمحاربة الفقر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أطلقت مبادرة "الطالب المنتج"، والتي توفر تمويل من 10 لـ 15 ألف جنيه لكل طالب لديه فكرة مشروع، من أجل محاربة الفقر من منبعه، إضافة إلى تنمية الطفولة المبكرة التي وصلت إلى 26.700 حضانة.

وأضافت "القباج"، خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين، أن الحضانات هي جزء مهم جدًا من نشأة الأطفال وليس تعليمهم، لذلك تم استحداث منهج جديد قائم على تنمية مهارات الطفل، وعلاقته بأسرته، واحترام المسنين، حيث أننا وصلنا لتدريب 1050 مدرب و5 آلاف ميسرة وفقًا لمعايير الجودة.

ولفتت وزيرة التضامن: إلى أن "الرعاية الاجتماعية تشمل القادرين باختلاف والمسنين والمرأة وضحايا العنف، حيث أننا خلال الفترة الماضية استقبلنا من النساء المتعرضات لضحايا العنف بـ 8 مراكز، وافتتحنا أول مركز لضحايا الإتجار بالبشر، وهذا يُبرز صورة مصر لحماية النساء، بجانب التشريعات التي عملت على مجابهة التحرش وغيره".