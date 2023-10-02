الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي أسوان يحتشدون لتأييد السيسي والاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة

احتفالات اسوان
احتفالات اسوان

«فيها حاجة حلوة، يادنيا سمعاني».. أغاني وطنية شهدها ميدان محطة أسوان، مساء اليوم، خلال توافد الآلاف من أهالى أسوان للاحتفال بذكري حرب اكتوبر المجيدة، ودعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية لعام 2024، واستكمال مسيرة التنمية والتطوير وفترة رئاسية جديدة.

وحرص العديد من المحتفلين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة على رفع الإعلام وترديد الأغنيات الوطنية احتفالًا بالذكرى التي أثبتت قوة وشجاعة رجال القوات المسلحة المصرية واتحادهم لقهر الأعداء والحفاظ على كل شبر فى بلدهم. 

كما حرص المئات من أهالى أسوان علي رفع علم مصر وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه وتأييده خلال فترة رئاسية جديدة.

المطربين المشاركين

ويشارك فى إحياء احتفالات مرور 50 عامًا لذكر نصر أكتوبر المجيدة عدد من المطربين الأسوانيين، والذين يحظوا بشعبية كبيرة جدًا من الأهالي داخل المحافظة وهم: الفنان النوبي بيبو آدم، وفهد عبد العزيز، ياسر رشاد.

احتفالات اسوان

احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
احتفالات اسوان
حرب اكتوبر أهالى أسوان احتفالات أكتوبر تأييد الرئيس السيسي ميدان محطة أسوان

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