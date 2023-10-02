الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فيديو| بأعلام مصر وصور الرئيس.. آلاف من أهالي قنا يحتشدون لتأييد السيسي

احتفالات مصر
احتفالات مصر

احتشد الألاف من أهالي محافظة قنا، مساء اليوم، في ميدان الساعة بوسط مدينة قنا، حاملين صور ولافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتأييده في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتجمع الآلاف من الأهالي في عصر اليوم الاثنين، في ميدان الساعة وسط هتافات من الحضور، كان أبرزها كمل يا سيسي، وياريس احنا معاك، وسط حالة من الفرحة من الأهالي احتفالات بذكرى نصر أكتوبر ودعما وتأييدا لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية.

الصغار والكبار والرجال والسيدات تجمعوا في شوارع مدينة قنا، لحضور أكبر حدث غنائي في المحافظة، حيث ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا حفلا غنائيا يحيه الفنان أحمد جمال احتفالات بذكرى نصر اكتوبر الـ50.

فيما قد كانت السيدات القناويات في مقدمة الحضور، حيث حملوا أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، وذلك لتأييد رئيس الجمهورية لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تكثيفات أمنية مشددة في محيط ميدان الساعة والميادين المختلفة بأنحاء مدن ومراز محافظة قنا المختلفة. 

إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة السيسي أمانة حزب مستقبل وطن مستقبل وطن قنا

مواد متعلقة

مواطن: سنقف مع الرئيس السيسى بكل الحب لأنه اهتم بالشعب (فيديو)

الرئيس له حق علينا.. مواطن قناوى: خرجنا عشان نقول إحنا معاك يا سيسى

ضمن مبادرة "بلغنى".. استمرار رفع تراكمات القمامة بمدن وقرى قنا

وكيل "تعليم قنا" يتفقد المدارس فى أول يوم دراسى

ضباط الشرطة مع أبناء الشهداء فى أول أيام الدراسة بقنا

قاتلة زوجها فى قنا: "فصلت رأسه عن جسده عشان بيشرب مخدرات ويضربنى"

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

نيابة أمن الدولة تُخلى سبيل 40 من المحبوسين احتياطيًا

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً