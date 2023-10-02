فيديو| بأعلام مصر وصور الرئيس.. آلاف من أهالي قنا يحتشدون لتأييد السيسي

احتشد الألاف من أهالي محافظة قنا، مساء اليوم، في ميدان الساعة بوسط مدينة قنا، حاملين صور ولافتات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتأييده في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتجمع الآلاف من الأهالي في عصر اليوم الاثنين، في ميدان الساعة وسط هتافات من الحضور، كان أبرزها كمل يا سيسي، وياريس احنا معاك، وسط حالة من الفرحة من الأهالي احتفالات بذكرى نصر أكتوبر ودعما وتأييدا لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية.

الصغار والكبار والرجال والسيدات تجمعوا في شوارع مدينة قنا، لحضور أكبر حدث غنائي في المحافظة، حيث ينظم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا حفلا غنائيا يحيه الفنان أحمد جمال احتفالات بذكرى نصر اكتوبر الـ50.

فيما قد كانت السيدات القناويات في مقدمة الحضور، حيث حملوا أعلام مصر وصور الرئيس السيسي، وذلك لتأييد رئيس الجمهورية لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تكثيفات أمنية مشددة في محيط ميدان الساعة والميادين المختلفة بأنحاء مدن ومراز محافظة قنا المختلفة.