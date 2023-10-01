مواطن: سنقف مع الرئيس السيسي بكل الحب لأنه اهتم بالشعب (فيديو)

تجمع المئات من أهالي مركز ومدينة فرشوط شمالي محافظة قنا، أمام مكتب الشهر العقاري بمدينة فرشوط وذلك لتوثيق توكيلات الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية جديدة.

المئات بجميع فئاتهم خرجوا في الساعات الأولي من الصباح حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتوثيق توكيلات التأييد للترشح للانتخابات الرئاسية، مطالبين بضرورة ترشح الرئيس للانتخابات المقبلة.

من جانبه قال نعيم فهمى أحد أهالى قرية القبيبة بمركز فرشوط أنه أتى ليدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة الحب والعطاء، وبناء الدولة المصرية، واستكمال البنية التحتية، واستكمال جميع مشروعات حياة كريمة الذي بدأها الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي لا يُفرق بين مسلم أو مسيحي، فهو رجل الدولة الذي بنى الكثير من المساجد والكنائس.

ووجه الشكر للرئيس السيسي على توجهاته، وقال إنه أتى ليدعم الرئيس السيسي بكل الحب والوفاء.

وذكر ابن مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الذي بنى نهضة مصر الحديثة، فهو الرئيس الأوحد الذي أهتم بالمصريين في كل قرى وكل نجع وكل شارع، فيكفي مبادرة حياة كريمة التي لم تترك شارعًا إلا ودخلته بحثًا عن احتياجات أهله وحلت جميع المشاكل التي يعاني منها المصريين منذ سنوات طويلة.

وتابع فهمي خلال حديثه لـ"الدستور" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لابد أن يستكمل بناء مصر الجديدة، مصر التي لطالما بحث عنها شعبها خلال سنوات عجاف، قائلًا: "الريس عمل اللي محدش فكر يعمله لمصر ولشعب مصر خلال سنين طويلة لأن الشعب المصري يعيش في قلب وعقل الرئيس" لافتًا أن المصريين جميعًا يخرجون لإعلاء كلمة الحق وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.