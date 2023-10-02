"مصر أكتوبر" يثمن ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

أشادت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الرئيس السيسي عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، موضحة أن إعلان الرئيس ترشحه يؤكد أنه حريص على استكمال ما بدأه بإعادة بناء الدولة المصرية وتخليصها من الفوضى والإرهاب الذي شهدته قبل 10 سنوات.

وأضافت مديح، في بيان، أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة، عرفانًا بما قدمه في بدايات أعقاب يناير 2011 وصولًا إلى 30 يونيو 2013، حيث استطاع أن يحافظ على الدولة المصرة من مرحلة اللاعودة، موضحة أن ترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية ضرورة من أجل استكمال مسيرة المشروعات التي صارت بالفعل على أرض الواقع، فلا أحد يستطيع أن ينكر الإنجازات التي تحققت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

ترشح الرئيس السيسي

وأشارت رئيس الحزب إلى أن الرئيس السيسي نجح في استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولًا لمحطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد، وترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية يأتي لمواصلة النجاحات والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية: "لا أحد يغفل ما قام به الرئيس السيسي من إنجازات ساهمت في تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها نحو الأفضل".

وتابعت: شهدنا طفرة كبيرة في جميع المجالات خلال فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، كما شهدنا إقامة مشروعات قومية عملاقة حققت إنجازات ملموسة على أرض الواقع، كما أن المرأة المصرية عاشت عهدها الذهبي حيث نالت الكثير والكثير من الحقوق ولا سيما السياسية، لذا فإن ترشحه في الانتخابات الرئاسية ضرورة.