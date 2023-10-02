الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تحيا مصر".. هتاف الآلاف بالمنوفية في احتفالات أكتوبر العظيم

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

احتشد وتجمع أهالي محافظة المنوفية بشارع الاستاد في مدينة شبين الكوم، استعدادا لبدء الاحتفالات التي ستقام اليوم لإحياء  الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيد، بحضور بعض الفنانين، كما سيتم عمل فقرات ترفيهية أخرى على المسرح المقام.

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أنزل ياسيسي وتحيا مصر 

وتجمع المواطنين  من جميع مراكز محافظة المنوفية حشود تخطت مئات الآلاف من المواطنين والذين حرصوا على التواجد للمشاركة في احتفالات أكتوبر المجيد والتي تتميز هذا العام بطابع خاص، وهتفوا انزل ياسيسي انزل ياسيسي.. وتحيا مصر. 

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كما حمل الوافدين صور ولافتات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهتفوا مرددين" السيسي يابلاش واحد غيره مينفعناش "وأكد عصام إبراهيم من أهالي مدينة بركة السبع أنه حضر اليوم مع المئات من أهالي مركزه للاحتفال وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه ومناشدته بأن يترشح لفترة رئاسية جديدة.

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وشارك الفنان عمر كمال ومحمد شاهين والفنان مسلم في احتفالات محافظة المنوفية بنصر أكتوبر في الذكرى الخمسون، وذلك اليوم في شارع الاستاد بشبين الكوم، والذي تهيئ لاستقبال الحشود المشاركة من جميع مراكز محافظة المنوفية والذي تخطى عددهم أكثر من مائة ألف مشارك.

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محافظة المنوفية حفل انتصارات أكتوبر أهالي المنوفية يدعمون الرئيس السيسي هتاف حشود المنايفه بالنزول للرئيس السيسي حفل المنوفية

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