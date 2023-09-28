الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادى بـ"مصر أكتوبر": بدأنا فى حملة "هنكمل المشوار" لتحرير توكيلات ترشيح السيسى

المهندس أحمد حلمى
المهندس أحمد حلمى

أعلن المهندس أحمد حلمى، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، عن بدء فعاليات حملة "هنكمل المشوار" لتوثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر فتح باب الترشح لها 5 أكتوبر المقبل، وانعقادها في مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف حلمي، أن قيادات وكوادر وأعضاء حزب مصر أكتوبر، في مختلف المحافظات، يكثفون من تحركاتهم والاصطفاف بشكل حضاري أمام مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات قانونية؛ لتأكيد دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحث جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا.

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رغم الإجازات الرسمية.. الشهر العقارى يفتح أبوابه أمام المواطنين لعمل توكيلات لمرشحى الرئاسة

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العاملون فى "كهرباء شمال الدلتا" يحررون توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسى

نثمن ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من مجهودات

وقال المهندس أحمد حلمي: "نثمن ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات من مجهودات تمتاز بالاحترافية والنزاهة والحيادية، فهي كما أعلنت منذ أيام أنها على مسافة متساوية من جميع المرشحين، فإنها بإعلانها الجدول الزمني لكل إجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي نراه جدولا زمنيا كافيا، سواء في فترة جمع التوكيلات أو في فترة الدعايا الانتخابية".

وأكد الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، جاهزية مقار الحزب بالمحافظات لتكون مقرًا لحملة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن كوادر وقيادات وأعضاء الحزب يبدأون حملة "هنكمل المشوار"؛ لتوعية وحث المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لتحقيق آمال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل.

مصر أمام مرحلة استثنائية من تاريخها الحديث

وأشار إلى أن مصر أمام مرحلة استثنائية من تاريخها الحديث، مرحلة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي كزعيم تاريخي لم يمر على مصر مثله منذ محمد علي باشا، حيث تجمع المصريون حول الفريق السيسي في ثورة 30 يونيو وما بعدها، وقاد مصر زعيمًا ورئيسًا ومشيدًا لجمهورية جديدة في ظل تحديات خارجية وداخلية غير مسبوقة.

الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية بالاسكندرية حزب مصر أكتوبر ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية ر ديسمبر المحافظات

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