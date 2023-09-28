العاملون فى "كهرباء شمال الدلتا" يحررون توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسى

توجَّه العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وعلى رأسهم المهندس محمد أحمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اليوم الخميس، ورؤساء قطاعات التشغيل: (الشئون الفنية - التجاري - المالي) وجميع رؤساء القطاعات، ومديري العموم نطاق الشركة، لمكتب توثيق الشهر العقاري؛ لتحرير توكيل لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

واجتمع المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم، مع مسئولي شرطة الكهرباء بالمحافظات في نطاق عمل الشركة بمحافظات: الدقهلية، كفرالشيخ، ودمياط.

دعم ترشح الرئيس السيسي

وحضر الاجتماع كل من العميد سامر حسين مفتش مباحث منطقة وسط الدلتا، والعميد الدكتور مصطفى بدران مفتش مباحث منطقة شرق الدلتا، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات (الشئون التجارية - الشبكات والتحكم - الشئون الفنية) ورؤساء قطاع ( كبار المشتركين - القطاع التجاري بكفرالشيخ - الشئون القانونية - التفتيش الفني والمالي والتجاري - الجودة - العدادات) ورؤساء القطاعات نطاق الشركة (شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية - ‏كفرالشيخ - دمياط) ومديري عموم (الضبطية القضائية - نظم المعلومات - شئون التعاون مع مرفق الكهرباء -المتابعة).

وقدَّم عسل شكره لقيادات شرطة الكهرباء على حسن التعاون المثمر لضبط حالات سرقات التيار الكهربائي مما كان له الأثر في تحسين نسبة الفقد بالشركة.

وناقش المستجدات والضوابط التي يتم على أساسها احتساب الممارسات ومحاضر سرقات التيار الكهربائي وحالات التسويات لتوحيد قواعد احتساب محاضر الممارسات وكذا التعاون في بحث التظلمات.