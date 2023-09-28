الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"إعلام مصر أكتوبر" بالإسكندرية تعقد اجتماعًا لمناقشة خطة عملها المستقبلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة الإعلام بحزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة سلمى وهيب، اجتماعا تنظيما لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة.

شارك في الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الإعلام بالمحافظة، وذلك فى مقر أمانة الحزب الرئيسى بالمحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة استراتيجية عمل أمانة الإعلام لحزب مصر أكتوبر، خلال المرحلة المقبلة، وفق إطار الخطة العامة والتنظيمية للحزب.

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تقديم الحزب بصورة مشرفة للمجتمع المصري وتغيير الصورة الذهينة المرتبطة بالأحزاب التقليدية

وأكدت سلمى وهيب، أمينة أمانة الإعلام بالمحافظة، أهمية ‏الصورة الحزبية التي تعتمد على تقديم الحزب بصورة مشرفة للمجتمع المصري وتغيير الصورة الذهينة المرتبطة بالأحزاب التقليدية، والبرامج والحملات الإعلامية وهي إعداد وتنفيذ برامج تليفزيونية وإذاعية وحملات إعلامية بهدف رفع الوعي الشعبي وإعلاء بعض القيم الهامة للمجتمع.

ومن جهته، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين الحزب بالمحافظة، أهمية المرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي والحزبي، ما يتطلب تضافر الجهود، مؤكدًا تذليل كل الصعوبات، وتقديم الدعم الكامل لأمانة الإعلام المركزية بالحزب، للقيام بدورها في إبراز جهود الحزب بين المواطنين، في إطار السياسة العامة للحزب، بالوقوف خلف فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساندة الدولة المصرية وكافة الجهات المعنية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

الإلتزام بكافة المعايير الصحفية والإعلامية التي تقرها الأمانة

ومن جانبها، شددت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، على الالتزام بكل المعايير الصحفية والإعلامية التي تقرها الأمانة المركزية للحزب، والمتسقة مع مدونة السلوك الإعلامي للحزب.

حزب مصر أكتوبر محافظة الاسكندرية أمينة أمانة الإعلام بالمحافظة أعضاء هيئة مكتب الحزب الحملات الإعلامية برامج تليفزيونية

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