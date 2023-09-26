الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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سياسي

رئيس حزب مصر أكتوبر: الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية مناسب لجميع المرشحين

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن جدول الانتخابات الرئاسية الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات جاء منضبطا ومتفقا مع نصوص الدستور، مستنكرة ما زعمه البعض بأن الجدول ليس مناسبا لبعض المرشحين، وأن هناك ضيقا في الوقت، قائلة: "الجدول مناسب للجميع ولكل من يرغب في خوض ماراثون العملية الانتخابية".

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية تضمن كافة الإجراءات طبقا لمواد الدستور والقانون

وأضافت مديح، في بيان لها، أن جدول الانتخابات الرئاسية جاء متفقا مع نصوص الدستور، وما زعمه البعض بأن الجدول ليس مناسبا لبعض المرشحين خطأ لأنه من المفترض أن الراغبين في الترشح في الانتخابات الرئاسية قد استعدوا منذ وقت طويل ووجدوا طريقة مناسبة لجمع التوكيلات من المواطنين، موضحا أن الجدول الزمني للانتخابات شمل كافة الإجراءات طبقا لمواد الدستور والقانون.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحة أن الجدول الزمني للانتخابات تضمن كافة الإجراءات طبقا للدستور والقانون، وجاء متزنا ووافيا.

وتابعت مديح: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية كاف ومنضبط، فالاستعدادات للترشح في الانتخابات الرئاسية تبدأ قبل سنوات من الترشح وليس أياما، ومن ثم فإن الجدول الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات مناسب لجيمع المرشحين، مؤكدة أن جميع مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية تبذل جهودًا حثيثة لضمان نزاهة الاستحقاق الدستوري المهم.

مواعيد إجراء الانتخابات

وأعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الإثنين، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج.

وقال رئيس الهيئة الوطنية، في مؤتمر صحفي، إن بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 45 لعام 2014، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 198 لعام 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وموافقة مجلس الهيئة، جرى تحديد مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى خارج مصر، الجمعة والسبت والأحد الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر 2023، أما أيام التصويت في الداخل، فستكون أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 شهر ديسمبر.

ولفت إلى أنه في حال كانت هناك جولة إعادة؛ ستجرى خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد من 5 و6 و7 يناير 2024، وفي الداخل أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 من شهر يناير لعام 2024.

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