أسعار الذهب تواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل 2145 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ختام تعاملات اليوم الإثنين، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بجانب ترقب الأسواق لخطاب جيروم باول اليوم خلال فعاليات رواد الأعمال الصغير وقادة المجتمع فى نيويورك.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

أسعار الذهب تراجعت بنحو 20 جنيهًا



قال فادى كامل، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 20 جنيهًا، بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2165 جنيها، وانخفضت إلى مستوى 2145 جنيهًا قرب ختام التعاملات، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 16 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 1848 دولارًا، وهبطت إلى مستوى 1832 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2452 جنيهًا



وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2452 جنيهًا، وسجل الجرام لعيار 18 نحو 1839 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1430 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17160 جنيهًا.



وفي سياق آخر، صدرت اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي والتي أشارت إلى تحسن وضع الاقتصاد الأمريكي، ومن ثم قد تدفع معدلات التضخم للتزايد، كما أنها تدعم استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر أغسطس 49.8 نقطة، بعدما كانت تشير التوقعات إلى تسجيله 48.9 نقطة، فيما سجل بالقراءة السابقة 47.9 نقطة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وأزمة التضخم العالمي وأزمة روسيا.