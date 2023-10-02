الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيف وصلت حرب التكنولوجيا بين واشنطن وبكين حول الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط؟

تطوير الذكاء الاصطناعي
تطوير الذكاء الاصطناعي

سلّطت شبكة دويتشه فيله الضوء على الحرب التكنولوجية والصراع المستمر بين الولايات المتحدة والصين وتأثيره على الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن حرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين حول الذكاء الاصطناعي يشعل المعركة الأولى في الشرق الاوسط.

أوضحت الشبكة الألمانية في تقرير لها، أن الولايات المتحدة قامت بتقييد صادرات بعض رقائق الكمبيوتر إلى الشرق الأوسط، لمنع رقائق تمكين الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى الصين عن طريق المنطقة، على الرغم من انه لا توجد معلومات حول الدول المتضررة، أو كيف ستصل الرقائق إلى الصين.

وذكر التقرير أنه في ديسمبر الماضي، أسفرت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج  عن إبرام 34 اتفاقية استثمار بين المملكة العربية السعودية والصين، بما في ذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومنذ أكثر من شهر أصدرت شركة تكنولوجيا أمريكية رائدة إعلانًا غامضًا إلى حد ما.

تقييد تصدير رقائقها لبعض دول المنطقة 

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وقالت شركة إنفيديا التي تنتج رقائق الكمبيوتر الأكثر تقدما في العالم - بطاقات السيليكون الصغيرة اللازمة لتشغيل كل شيء من أجهزة الكمبيوتر العملاقة إلى السيارات والهواتف المحمولة الحديثة - إن حكومة الولايات المتحدة تقيد تصدير رقائقها الأكثر تقدما إلى "بعض دول الشرق الأوسط".

وخلال الفترة الماضية، تحاول الولايات المتحدة أن تتقدم على الصين عندما يتعلق الأمر بتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تغير العالم، وفي محاولة لإبطاء تقدم الذكاء الاصطناعي الصيني، كان التكتيك الأخير هو خنق قدرة الصين على الوصول إلى رقائق الكمبيوتر أو أشباه الموصلات اللازمة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما.

تطوير الذكاء الاصطناعي 

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وتابعت أنه من الصعب جدًا تطوير الذكاء الاصطناعي بدون هذه المواد، كما يتم إنتاجها في الغالب من قبل شركات مقرها الولايات المتحدة، بما في ذلك الشركة الرائدة عالميًا حاليًا Nvidia، مشيرة الى انه لهذا السبب أعلنت وزارة التجارة الأمريكية العام الماضي أنها تقيد صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين وروسيا. يضيف إعلان أغسطس طبقة أخرى إلى قيود التصدير. 

وأشارت الى ان لا تقول حكومة الولايات المتحدة ولا نفيديا، كما ان هناك بعض المرشحين المحتملين بالرغم من ذلك.

واقترح جون كالابريس، الأستاذ الذي يدرس السياسة الخارجية الأمريكية في الجامعة الأمريكية في واشنطن والذي كتب بانتظام عن الوجود الصيني في الشرق الأوسط، أن "أفضل تخميني فيما يتعلق بالدول الخاضعة لأقرب التدقيق هي إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وتمتلك السعودية والإمارات العربية المتحدة الإمكانيات المالية، وربما تم ذكر قطر وإسرائيل أيضًا. وفي كل هذه الحالات، يبدو أن هناك مبررًا معقولًا للأمن القومي".

كما تعد دول الخليج الغنية بالنفط من أكثر الدول إنفاقًا حماسًا في العالم على الذكاء الاصطناعي، حيث ترى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أن التحول الرقمي المستمر لاقتصاداتها له أهمية كبيرة في التنويع بعيدًا عن تصدير النفط.

وقالت الحكومة الأمريكية، لدى إعلانها قيود التصدير، إن الرقائق التي تدعم الذكاء الاصطناعي هي "تقنيات تضاعف قوة التحديث العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان".

وقال كريستوفر ميلر، مؤلف كتاب "حرب الرقائق: "إن مصدر القلق الرئيسي هو أن الشركات الصينية قد تنظر إلى دول الشرق الأوسط كوسيلة للتهرب من القيود والحصول على الوصول إلى [الرقائق المتقدمة] التي لا يمكنها شراؤها بطريقة أخرى". الكفاح من أجل التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم."

وقال ميلر، الأستاذ المشارك في التاريخ الدولي بجامعة تافتس في الولايات المتحدة، لـ DW: "إن الوجود المتزايد لشركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي في أسواق الشرق الأوسط هو جزء من أسباب هذه المخاوف".

الحرب التكنولوجية الصراع الولايات المتحدة الصين الشرق الأوسط حرب التكنولوجيا

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