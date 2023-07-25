صحيفة ترصد أهداف قيود اليابان على معدات أشباه المواصلات

سلّطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على قيود اليابان على معدات أشباه المواصلات سارية المفعول، حيث يقاوم البعض التوافق مع العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على الصين.

وذكرت الصحيفة أن اليابان فرضت ضوابط على تصدير الرقائق بناءً على طلب من الولايات المتحدة، حيث وضعت طوكيو ضوابط تصدير معدات أشباه الموصلات سارية المفعول.

وتابعت الصحيفة “دخلت قيود اليابان الجديدة على صادرات معدات إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة حيز التنفيذ يوم الأحد”.

وصيغت بتحريض من الولايات المتحدة وأعلن عنها رسميًا قبل ثلاثة أشهر، وقد صيغت بعبارات عامة لكنها تستهدف الصين في المقام الأول.

وذكرت الصحيفة انه في هذه المرحلة من الصعب التنبؤ بتأثيرها على صانعي المعدات اليابانيين أو العلاقات اليابانية الصينية، لكن مجموعة من السياسيين اليابانيين يشككون بالفعل في حكمة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الظاهر في التوق إلى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في حرب تجارية مع الصين.

تاثير القيود على الشركات

وذكرت الطباعة الحجرية الشديدة للأشعة فوق البنفسجية (EUV) والطباعة الحجرية بتقنية النانو والطباعة الحجرية والورق الضوئي والرقائق فوق المحور والصمامات عالية السرعة على وجه التحديد، ما يشير إلى أن القيود قد تؤثر أيضًا على عدد قليل من الشركات الأخرى مثل Hoya وToppan وHoriba.

وتندرج هذه المعدات الآن في فئة العناصر التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية ويتم تنظيم تصديرها بموجب قانون مراقبة الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية لليابان.

بالمعنى الواسع، يفعلون ذلك (من خلال استخدام أشباه الموصلات في أنظمة الأسلحة والحوسبة والذكاء الاصطناعي) وكذلك الأنواع الأخرى من معدات إنتاج أشباه الموصلات غير المدرجة في القائمة.

ووفقا للتقرير يبدو أن الغموض كان متعمدًا ، مما يمنح الحكومة حرية منح أو رفض تراخيص التصدير مع دعم الولايات المتحدة.

من الناحية النظرية، قد تتأثر المعدات المستخدمة في عقد العملية التي يصل حجمها إلى 45 نانومتر في الممارسة العملية قد تكون الضوابط محدودة للغاية. تتنافس وجهات النظر المتفائلة والمتشائمة بشأن القيود، لكن تأثيرها الفعلي لن يكون معروفًا حتى تظهر اتجاهات المبيعات ربع السنوية وتقدم الشركات المعنية تعليقًا.