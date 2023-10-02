الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يعلن الناجحين فى الاختبارات التحريرية لعضوية لجنة مراجعة المصحف

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن عقد فعاليات الاختبارات الشفوية للناجحين في الامتحانات التحريرية للعمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف بالمجمع، يوم الثلاثاء الموافق ٣١ من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

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كان المجمع أعلن في وقت سابق عن عقد مسابقة لضم أعضاء جدد للجنة مراجعة المصحف الشريف وفقًا للضوابط المعلن عنها آنفًا، وهي أقدم لجنة لمراجعة المصحف على مستوى العالم العربي والإسلامي.

وتضم اللجنة بين أعضائها نخبة من علماء القرآن الكريم والقراءات، وتتولى اللجنة مهمة مراجعة ما يُعرض عليها من أعمال وإصدار تصاريح الطباعة، بعد التأكد من سلامة النص القرآني وموافقته بقواعد الضبط والرسم والتزامه بالأحكام التجويدية وموافقتها للقراءات المتواترة.

وللاطلاع على نتيجة الاختبار التحريري ومن يحق له دخول الاختبار الشفوي يمكن الدخول على الرابط الآتي على بوابة الأزهر الإلكترونية (من هنا)

وفي وقت سابق، أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تنظيم الندوة الشهرية لمجلة الأزهر الأربعاء المقبل، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بعنوان: «مصر من العبور إلى البناء والتنمية.. مجلة الأزهر تؤصل لخمسين عامًا من النصر»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حيث تنظم الندوة الأمانة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع.

ويحاضر في هذه الندوة الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ويناقش في كلمته "الأزهر الشريف ودعم جهود الدولة المصرية من النصر إلى التنمية"، لواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق.

ويلقي لواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، كلمة بعنوان: "الأمن الفكري ودوره في تحقيق النصر وبناء الدولة الحديثة"، لواء أركان حرب أسامة الجمال- زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، ويلقي كلمة بعنوان: "رؤية مصر 2030 وتحديات حروب الجيل الرابع"، د. الحسيني حمّاد – مدرس التاريخ بجامعة الأزهر، ويلقي كلمة بعنوان: "الدور الوطني للأزهر الشريف.. سجل حافل وتاريخ عريق".

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