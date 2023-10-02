الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"مصر من العبور إلى البناء والتنمية".. ندوة مجلة الأزهر الشهرية بـ"البحوث الإسلامية"

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن تنظيم الندوة الشهرية لمجلة الأزهر الأربعاء القادم، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بعنوان: «مصر من العبور إلى البناء والتنمية.. مجلة الأزهر تؤصل لخمسين عامًا من النصر»، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حيث تنظم الندوة الأمانة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع.

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ويحاضر في هذه الندوة، الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق ويناقش في كلمته "الأزهر الشريف ودعم جهود الدولة المصرية من النصر إلى التنمية"، لواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق.

ويلقي لواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، كلمة بعنوان: "الأمن الفكري ودوره في تحقيق النصر وبناء الدولة الحديثة"، لواء أركان حرب أسامة الجمال- زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، ويلقي كلمة بعنوان: "رؤية مصر 2030 وتحديات حروب الجيل الرابع"، د. الحسيني حمّاد – مدرس التاريخ بجامعة الأزهر، ويلقي كلمة بعنوان: "الدور الوطني للأزهر الشريف..سجل حافل وتاريخ عريق".
 

 

وفي وقت سابق، أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية بعنوان: «عِلمٌ يُنتفع به»، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد؛ حيث تستمر فعالياتها لمدة أسبوعين وبمشاركة وعاظ الأزهر وواعظاته؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف التوعية المجتمعية من خلال الحملات التوعوية المستمرة؛ على أن تلامس تلك الحملات اهتمامات الناس وواقعهم، وتوعيتهم بكل القضايا التي ترتبط باهتماماتهم ارتباطًا مباشرًا وتمسُّ حياتهم اليومية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية  الدكتور نظير عيَّاد، إن الحملة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في عملية التوعية المجتمعية الشاملة؛ خاصة في تلك المرحلة المهمة التي تحتاج منّا أن نكون جميعًا على درجة عالية من الوعي بكل ما يدور حولنا، وإدراك قيمة الانتماء للمجتمع والوطن، وأهمية تحقيق ذلك عمليًا على أرض الواقع من خلال أخلاقنا وإخلاصنا في عملنا، والاهتمام بالعملية التعليمية وتشجيع الأبناء على تحصيل العلوم؛ من أجل بناء جيل على درجة عالية من العلم والثقافة والمعرفة؛ فالوطن يقوم على قدرات أبنائه وإرادتهم في النجاح وعزيمتهم القوية في مواجهة أي تحديات يمكن أن تنال من قيامهم بدورهم.

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مصر من العبور إلى البناء والتنمية مجلة الازهر تؤصل لخمسين عام ا من النصر مجلة الأزهر الأزهر الشريف الأزهر الشريف ودعم جهود الدولة المصرية الأمن الفكري ودوره في تحقيق النصر وبناء الدولة الحديثة رؤية مصر 2030 وتحديات حروب الجيل الرابع الدور الوطني للأزهر الشريف سجل حافل وتاريخ عريق

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