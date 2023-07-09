مجمع البحوث الإسلامية يوجّه قافلة توعوية للأقصر

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الدكتور نظير عياد إنه تم توجيه قافلة توعوية لمحافظة الأقصر ضمن استراتيجية الأزهر الشاملة للتوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع والعمل على معالجتها.

وأضاف عيّاد، في بيان اليوم الأحد، أن برنامج عمل القافلة يستهدف عددًا من القضايا المهمة والمشكلات المجتمعية المعاصرة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية.

وأوضح أن البرنامج يركز على جميع أفراد الأسرة بما يناسب الفئات العمرية والفكرية المختلفة، من خلال مناقشات فاعلة يستمع فيها أعضاء القافلة إلى ما يدور في أذهان هذه الفئات ومدى فهم هذه القضايا والشكل الأمثل للتعامل معها.

ولفت إلى أن إطلاق القوافل بشكل دوري يأتي في إطار اهتمام الأزهر بالنزول لأرض الواقع والتواصل مع الناس والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم وتبسيط معاني الإسلام، والتركيز على التعامل الحسن بين الناس، وإحياء القيم المجتمعية والأخلاقية في نفوسهم بما يحقق السلم المجتمعي بين الجميع.

من جانبه.. قال الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع الدكتور محمود الهواري إن اللقاءات والندوات التي سيتم عقدها خلال فعاليات برنامج القافلة تسعى لضبط المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس، وبيان مواطن بطلانها وطرح البدائل المنضبطة في كل قضية من القضايا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية نبذ الأسباب التي تؤدي لإشاعة الفرقة والخلافات في المجتمع المصري، من خلال التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع في مختلف أماكن تواجدهم.

