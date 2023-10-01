الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعية فى جميع المحافظات: "عِلمٌ يُنتفع به"

مجمع البحوث
مجمع البحوث

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية بعنوان: «عِلمٌ يُنتفع به»، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد؛ حيث تستمر فعالياتها لمدة أسبوعين وبمشاركة وعاظ الأزهر وواعظاته؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف التوعية المجتمعية من خلال الحملات التوعوية المستمرة؛ على أن تلامس تلك الحملات اهتمامات الناس وواقعهم، وتوعيتهم بكل القضايا التي ترتبط باهتماماتهم ارتباطًا مباشرًا وتمسُّ حياتهم اليومية.

txt

أمين "البحوث الإسلامية": بمولد النبى عرفت البشرية طريق الحق والصواب

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد، إن الحملة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في عملية التوعية المجتمعية الشاملة؛ خاصة في تلك المرحلة المهمة التي تحتاج منّا أن نكون جميعًا على درجة عالية من الوعي بكل ما يدور حولنا، وإدراك قيمة الانتماء للمجتمع والوطن، وأهمية تحقيق ذلك عمليًا على أرض الواقع من خلال أخلاقنا وإخلاصنا في عملنا، والاهتمام بالعملية التعليمية وتشجيع الأبناء على تحصيل العلوم؛ من أجل بناء جيل على درجة عالية من العلم والثقافة والمعرفة؛ فالوطن يقوم على قدرات أبنائه وإرادتهم في النجاح وعزيمتهم القوية في مواجهة أي تحديات يمكن أن تنال من قيامهم بدورهم.

أهمية العلم

أضاف عيّاد أن الحملة تستهدف بيان أهمية العلم ودوره في تقدم الأمم مع الاستشهاد بالنماذج الواقعية على ذلك من التاريخ، وكيفية تحقيق كل فرد لدوره في المجتمع وأن العلم هو وسيلة قوية للبناء ولتحقيق الأهداف والأمنيات، وبيان دور العلماء في رقي المجتمع ونهضته مع بيان كيفية اتخاذ قدوة حسنة في حياتهم، إضافة إلى التركيز على مجموعة من الرسائل المهمة التي تستهدف التأكيد على أهمية العلم ودوره في بناء الأمم والمجتمعات المتقدمة، مع تحلي طالب العلم بالأخلاق الفاضلة، وضرورة البعد عن الرذائل والأخلاق المذمومة، وأن تكون القيم المجتمعية النبيلة فضيلة يتحلى بها طالب العلم قبل تحصيله للعلوم. 

وأشار عيّاد إلى أن الحملة سيتم تنفيذها عن طريق التواصل المباشر لوعاظ وواعظات الأزهر في مختلف أماكن تواجد الجماهير خاصة في المدارس والمعاهد على مستوى الجمهورية؛ وذلك من خلال مخاطبة الفئات العمرية المختلفة لأفراد المجتمع بما يتناسب مع احتياجات كل فئة، إضافة إلى التوعية الإلكترونية على موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي: «فيس بوك ويوتيوب وتويتر وتليجرام».

مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف ع لم ي نتفع به وواعظاته وتنفيذ ا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب الإمام الأكبر

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر الجديد لدى بنجلاديش

وكيل الأزهر يدعو الطلاب للاجتهاد فى طلب العلم خدمة لدينهم ووطنهم (صور)

بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر.. اليوم

ملتقى الطفل: الشريعة الإسلامية جعلت النظام أسلوب حياة

ابتهالية كبرى فى حب رسول الله بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

حكم قضاء سنة الفجر بعد طلوع الشمس لمَن فاتته؟ الإفتاء تجيب

المفتى: الشريعة الإسلامية تحثّنا على طلب العلم لتحقيق عمارة الكون

عاجل.. اليوم.. بدء التسكين فى المدن الجامعية بجامعة الأزهر مع بداية العام الدراسى

الأكثر قراءة

عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

الرئيس السيسى يسأل كامل الوزير عن سرقات خطوط السكة الحديد فى 2011

الشركة الإيطالية الراعية لدورى السوبر الإفريقى تنهى أزمة مشاركة الأهلى

حركة النيابة العامة 2024.. تعرف عليها في العام القضائي الجديد

جدول زيادة المعاشات 2023 وموعد صرف المنحة الاستثنائية وقيمتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

حكاية وطن.. ماذا يحتاج المصريون من الرئيس؟

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية