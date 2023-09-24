الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

عياد: نحتاج إلى خطاب رشيد يسهم في بناء المجتمع ومواجهة أزماته الأخلاقية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بوعاظ وواعظات منطقة وعظ بني سويف؛ للوقوف على أداء الوعاظ في العمل الميداني لهم ومعايشة قضايا الناس بشكل يومي، وذلك بحضور الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع. 

وقال الأمين العام خلال لقائه إننا جميعًا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود وتحمل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة في الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، وخاصة القضايا الشائكة التي قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن الواقع الذي نحياه بحاجة إلى خطاب رشيد يسهم في بناء المجتمع؛ خاصة في ظل ما يعانيه من أزمات أخلاقية ومجتمعية.

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أضاف عياد أن الواعظ لابد وأن يكون له حضور بين الناس وأن يعايش واقعهم وهمومهم، وذلك من خلال الاقتراب من الناس والاستماع لهم، والعمل على بث الأمل في نفوسهم، بالإضافة إلى بيان الجوانب الإنسانية في الإسلام، والاستمرار في معالجة المشكلات الأسرية والمجتمعية من خلال فهم الأسباب وإدراك السبل المناسبة للعلاج، لافتًا إلى أننا في توقيت مليء بالتحديات يحتاج منا جميعًا إلى بذل أقصى ما لدينا من طاقات لخدمة الوطن والحفاظ على عقول أبناءنا وشبابنا من الأخطار التي تواجههم، وضرورة الحفاظ على الأسرة المصرية في مواجهة التحديات والمشكلات المجتمعية المختلفة. 

تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع ضرورة ملحة


من جانبه أكد الدكتور محمود الهواري على أهمية التواصل الفعال مع مختلف فئات المجتمع وخاصة الشباب وذلك من خلال تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع، مع التركيز على القضايا الحياتية، بما يحقق تأثيرًا كبيرًا في عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية. 

وشهد اللقاء في نهايته مناقشة مفتوحة مع وعاظ وواعظات المنطقة للوقوف على نقاط القوة والضعف والعمل تذليل العقبات من أجل الوصول إلى الجماهير في مختلف أماكن تواجدهم.

مجمع البحوث الإسلامية نظير عياد محمود الهواري والإعلام الديني رسائل توعوية

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