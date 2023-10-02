موظفو الشهر العقاري يتبرعون بالدم لمصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية

نظم موظفو الشهر العقارى فى محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

تنسيقات مع بنك الدم

حيث نسقت أماني صابر أمين مصلحة الشهر العقارى في الإسماعيلية مع بنك الدم، لإرسال سيارة مجهزة من أجل التبرع بالدم لصالح مصابي وضحايا حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية والذى وقع فجر اليوم.

فيما وصل فريق من الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بمديرية أمن الإسماعيلية.

ونجحت سيارات قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

حالة من التأهب

وشهدت مستشفيات محافظة الإسماعيلية حالة من التأهب؛ لاستقبال مصابي الحريق.

ورفعت المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ القصوى لاستقبال أي مصابين من الحريق.

وقال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية العامة بالإسماعيلية، إن جميع مستشفيات الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى، وتوجهت كل الأطقم الطبية في الطوارئ للتعامل الفوري مع أي حالات.

فيما رفعت المستشفيات التابعة لجامعة قناة السويس حالة الطوارئ القصوى لاستقبال المصابين، واستدعت المستشفيات الجامعية الأطباء بسرعة للتعامل مع أي مصابين قد يصلوا للمستشفى.

كما رفعت مستشفيات مديرية الصحة حالة الطوارئ القصوى، ووجه الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أقسام الطوارئ بالمستشفيات بسرعة التعامل مع المصابين وإجراء ما يلزم لهم على الفور.

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

فيما دفعت هيئة قناة السويس بعدد من سيارات الإطفاء للمشاركة في السيطرة على الحريق.

حريق هائل

وكان حريق هائل اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في مديرية أمن الإسماعيلية، فيما انتقل عدد كبير من من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من مبنى المديرية.

ونجحت قوات التدخل السريع في إنقاذ عدد من الموجودين في مديرية أمن الإسماعيلية من الضباط والجنود، بينما أصيب عدد من الموجودين في المديرية بحالات اختناق، وتم نقلهم عبر الإسعاف للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية