"عبدالغفار": مسار الدولة فى مبادراتها الصحية الطرق على أبواب المواطنين

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تبنت مسارًا واضحًا من خلال الكشف المبكر على الأمراض السرطانية.

حكاية وطن

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين: "أنه تم إطلاقها في مارس الماضي في 9 محافظات، ثم 11 محافظة العام المقبل".

وتابع: "هناك 4 مبادرات ليس هدفها فقط لتحقيق 30% نجاحا، ولكن هدفنا أن لو كل سيدة انتبهت في مصر من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، تستطيع أي سيدة الاستفادة من ذلك الموضوع ومن الممكن أن تحمي نفسها هي وأسرتها من ذلك المرض اللعين".

وواصل: "قدرنا الوصول إلى 8 ملايين طفل من خلال مبادرات الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة عند الأطفال"، وهى مبادرات تتعامل معها الدولة من خلال خطوة استباقية تبدأ الدولة هي بالطرق على الأبواب للمواطنين".