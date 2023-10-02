الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عبدالغفار": مسار الدولة فى مبادراتها الصحية الطرق على أبواب المواطنين

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة  والسكان، إن الدولة المصرية تبنت مسارًا واضحًا من خلال الكشف المبكر على الأمراض السرطانية.

حكاية وطن

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين: "أنه تم إطلاقها في مارس الماضي في 9 محافظات، ثم 11 محافظة العام المقبل".

وتابع: "هناك 4 مبادرات ليس هدفها فقط لتحقيق 30% نجاحا، ولكن هدفنا أن لو كل سيدة انتبهت في مصر من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، تستطيع أي سيدة الاستفادة من ذلك الموضوع ومن الممكن أن تحمي نفسها هي وأسرتها من ذلك المرض اللعين".

وواصل: "قدرنا الوصول إلى 8 ملايين طفل من خلال مبادرات الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة عند الأطفال"، وهى مبادرات تتعامل معها الدولة من خلال خطوة استباقية تبدأ الدولة هي بالطرق على الأبواب للمواطنين".

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: مشروع البلازما سيساهم فى تحسن صحة المواطنين ونستهدف إنشاء 100 مركز

وزير الصحة: مفيش حد هيتجوز فى مصر من غير ما نِطّمن على صحته

"عبدالغفار": تخصيص تريليون جنيه للقطاع الصحى فى الفترة من 2014 حتى 2023

عاجل.. الرئيس السيسى للشباب الجامعى: قطاع التحول الرقمى مستنيك

عاجل.. وزير الاتصالات: استثمرنا فى إنشاء 5 كابلات بحرية دولية باستثمارات 300 مليون دولار

عاجل.. الرئيس السيسى يدعو الشباب للالتحاق بكليات "تكنولوجيا المعلومات": مجالها واسع وعائدها كبير

عاجل.. "الاتصالات": أنشأنا شبكة "المسار الذهبى" ليوازى فى أهميته قناة السويس

وزير الاتصالات: استهدفنا تمكين الشباب للعمل الدولي من خلال عمله داخل مصر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

المعاينة: السرعة الزائدة وراء حادث ميكروباص التجمع

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حقيقة انقطاع الانترنت في العالم .. وظاهرة العاصفة الشمسية 2023

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً