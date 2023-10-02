بالأعلام ولافتات تأييد الرئيس.. التجيهزات النهائية للاحتفالية الكبرى بالبحر الأحمر (صور)

انتهت القوى السياسية وقبائل وعواقل البحر الأحمر، اليوم، استعداداتها الاحتفالية المقرر إقامتها مساء اليوم بالممشى السياحي السياحي جنوب مدينة الغردقة، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وعلقت الأحزاب السياسية وكبار العائلات بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر، البنرات الداعمة والمؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق عصر اليوم الإثنين، مسيرة السيارات بالأعلام ولافتات التأييد من ميدان مسجد الميناء، متوجهة إلى طريق الكورنيش والعودة إلى مقر الاحتفال، على أن تبدأ فقرات الحفل الفتي من الساعة 6 مساء، لتشمل عددا من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، بمشاركة أهالي محافظة البحر الاحمر ومن مختلف المدن.



كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تجري داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.



ووضعت الهيئة العليا للانتخابات قواعد تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية، وتوضح أنه يمكن لكل مرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية منأشخاص طبيعيين في مصر، على ألا يتجاوز مبلغ التبرعات من أي شخص طبيعي 2 ٪ من الحد الأقصى للإنفاق المخطط له في الحملة الانتخابية.

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