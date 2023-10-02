الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تمهيدًا لتولى مهمة جديدة.. المستشار محمود فوزى يستقيل من منصبه بمجلس الدولة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، استقالته من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة.

وقال فوزي في بيان له: تقدّمت اليوم إلى معالي السيد المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة الموقر، باستقالتي من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعدد ٢22 عامًا من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل، وذلك تمهيدًا لتولي مهمة جديدة، أدعو الله أن أستطيع أن أوديها كما هو منتظَر وكما هو مأمول.. والله ولي التوفيق".

txt

المستشار محمود فوزي: توصيات الحوار الوطني تتضمن تعيين وزير لقضايا الاقتصاد والتمويل

txt

المستشار محمود فوزى: زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يحل الكثير من الأزمات

من هو المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم اختياره كذلك لرئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطني، يمتلك خبرة قانونية كبيرة تزيد على العقدين، كما تقلد عديد من المناصب الهامة التي كان لها تأثيرًا كبيرًا في البنية التشريعية والقانونية العامة والخاصة.

وشغل "فوزي" منذ 2001 حتى الآن، منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعمل في جميع أقسام مجلس الدولة القضائية والاستشارية والتشريعية.
كما تولى "فوزي"، العديد من المناصب الهامة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول "2016- 2020"، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص؛ ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.

كما انضم لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومي، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

حصل المستشار محمود فوزي، على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون "القانون الخاص والقانون العام" 2001 - 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية "ICL" عام 2009.

المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب محمود فوزي

مواد متعلقة

موعد زيادة معاشات المحامين إلى 4 آلاف جنيه

عبدالحليم علام: أعضاء المكتب الدائم حاربوا انعقاد أعمال "المحامين العرب" فى مصر

«الأعلى للإعلام» يعزى السفيرة مشيرة خطاب فى وفاة نجلها

مجلس "الصحفيين" يعفى عبدالرءوف خليفة من رئاسة لجنة الإسكان ويحيله للتحقيق

"البلشى" يصدر بيانًا مهمًا للصحفيين بشأن تشكيل جمعية للتنمية

نقيب المهندسين: تصريحات الرئيس حول إصلاح التعليم لها كل التقدير

"أكاد من فرط الجمال أذوب".. التهامى يبدأ إحياء حفل نقابة الصحفيين بالمولد النبوى

انطلاق احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوى الشريف

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

"كولر" مصدوم من لاعبى الأهلى الدوليين قبل مواجهة سيمبا التنزانى

التحفظ على سائق سيارة تسبب فى مصرع 4 أطفال بالتجمع

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودي

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً