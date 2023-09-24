الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس أمانة الحوار الوطني: الانتخابات الرئاسية ليست مبكرة وأي حديث عن ذلك "شائعات"

المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي،

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن السبيل لتنفيذ توصيات الأولية الحوار الوطني، وكيف يدعم الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الدستور ينص علي الدعوة للانتخابات الرئاسية قبل 120 يوماً من انتهاء المدة الرسمية.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ليست مبكرة وأي حديث عن ذلك هو محض شائعات.

وأوضح أن الإشراف القضائي الكامل هو أكبر دعائم نزاهة العملية الانتخابية المرتقبة.

وأشار إلى أن الدولة ترحب بأي متابعة للعملية الانتخابية من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. 

ولفت إلى أن المؤسسات غير المختصة بالانتخابات أو العمل السياسي لن تشارك في متابعة الاستحقاق الرئاسي.

وأكد أن الحوار الوطني كان نابعاً من الاحتياج المجتمعي وخصصنا لجنة لشأن الدين العام.

 

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الحوار الوطنى مساء دى ام سى فضائية دي ام سي أسامة كمال محمود فوزي

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