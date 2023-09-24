رئيس أمانة الحوار الوطني: زيادة عدد أعضاء مجلس النواب أمر يصب في صالح المواطن

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن السبيل لتنفيذ توصيات الأولية الحوار الوطني، وكيف يدعم الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنه تعودنا علي التشكيل في الحوار الوطني وهذا حال البلد منذ 2011.

وأضاف أن الحوار الوطني اعتمد بشكل أساسي علي مقترحات المواطنين أولا ثم الأحزاب والنقابات والخبراء، موضحاً أن بعض توصيات الحوار الوطني الأولية عبارة عن سياسات واضحة المعالم والتنفيذ.

وأشار إلى أن آلية اتخاذ القرار في الحوار الوطني لا تعتمد علي التصويت بل التوافق، مؤكداً أن الحوار الوطني أوصي بزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد أن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب أمر يصب في صالح المواطن ويؤكد كفاءة تمثيله.