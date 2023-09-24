محمود فوزي: تعودنا على التشكيك منذ 2011 وهذا سبب الانتقاد للحوار الوطني

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن السبيل لتنفيذ توصيات الأولية الحوار الوطني، وكيف يدعم الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الرئيس السيسي دعا للحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية في أبريل عام 2022.

وأضاف أن الدعوة لترتيب أوليات العمل الوطني في الفترة المقبلة في حضور كل أطياف الشعب المصري، وفي وجود رموز بارزة من المعارضة، موضحاً أنه بالتزامن مع هذه الدعوة أرست الدولة عدد من الأساسيات لمساعدة الحوار الوطني.

وأشار إلى أن هناك تمثيل للقوى المؤيدة للحكومة وكذلك المعارضة والممثلة في الحركة الوطنية، موضحاً أن المنسق العام كان يقود هذه المشاورات بتكليفات مباشرة من القيادة السياسية.

وأكد أن الحوار الوطني رحب بكل من يريد المشاركة ومجلس الأمناء يعبر عن كل الأطراف، موضحاً أن الدولة أرسلت إشارات سياسية إيجابية أثناء الدعوة للحوار الوطني.

وأوضح أنه من الرسائل الايجابية للحوار الوطني تفعيل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن كثير من المحبوسين، متابعا:" تعودنا منذ 2011 علي التشكيك في أي خطوات من الدولة وهذا سبب انتقادات البعض للحوار الوطني"