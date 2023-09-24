على الدين هلال: تعليق جلسات الحوار الوطنى لهذا السبب

كشف الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، عن سبب تعليق جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إنه لا يصح أن يستمر الحوار الوطني في وقت إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن تعليق الحوار الوطني رفع الحرج عن الناس لأن الحوار الوطني يهدف إلى التوافق بينما الانتخابات قائمة على التنافس، موضحاً أن بعض المشاركين في الحوار الوطني رشحوا أنفسهم للانتخابات وبالتالي الاستمرار يعني يكون في نوع من الحرج.

وأشار إلى أن الحوار الوطني سيعود ليستأنف جلساته بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، لأن الحوار الوطني جوهره وفكرته جمع كل أطراف الحياة السياسية لمناقشة مشاكل الوطن والقواسم المشتركة.