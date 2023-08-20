المستشار محمود فوزى: زيادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ يحل الكثير من الأزمات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك ضرورة لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تأخذ بنظام القيد التلقائي للناخب، وليس بالتسجيل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن قاعدة بيانات الناخبين أصبحت كبيرة ومتضخمة، ولكي يكون هناك تمثيل مناسب، فمن المفترض أن يكون هناك نائب لكل كتلة معينة سكانية، فالمتوسط المثالي هو وجود نائب لكل 150 ألف مواطن.

وتابع"فوزي"، أن زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من القضايا التي طرحت في الحوار الوطني، وحدث هناك توافق مع المعارضة حول هذا الملف، مشيرًا إلى أن زيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من شأنه أن يحل الكثير من الأزمات، كما أن زيادة التمثيل يدعم فكرة المشاركة في إصدار القوانين والرقابة على الحكومة وخلافه.

الحوار الوطني توصل لأكثر من 100 توصية متوافق عليها مع المعارضة

وأشار إلى أن الحوار الوطني توصل لأكثر من 100 توصية متوافق عليها مع المعارضة، مشيرًا إلى أن صياغة هذه التوصيات ترضي جميع الأطراف دون أي معارضة.