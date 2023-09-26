الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوقّع مذكرة تفاهم مع مجلس دبى للإعلام

كرم جبر يوقّع مذكرة
كرم جبر يوقّع مذكرة تفاهم مع مجلس دبي للإعلام

وقَّع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس  الأعلى لتنظيم الإعلام، مذكرة تفاهم مع منى المري، نائب رئيس مجلس دبي للإعلام، بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام. 

مظلَّة سياسية رائعة يشكّلها الرئيسان عبدالفتاح السيسى ومحمد بن زايد

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال التوقيع، أهمية التعاون الإعلامي بين البلدين الذي يعكس العلاقات المتينة بين زعيمي البلدين، مضيفًا أن هناك مظلَّة سياسية رائعة يشكّلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، وكذلك خصوصية العلاقات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأثنى على التعاون المستمر والتنسيق في المواقف والرؤى بما يعكس عمق الروابط والعلاقات بين البلدين .

وأضاف "جبر" أن هناك خصوصية في العلاقات بين مصر والإمارات في المجال الإعلامي، ونهدف إلى أن يعكس الإعلام الصورة الحقيقية الجيدة للتواصل بين الدولتين، مشيدًا بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين الشعبين.

وأكد أهمية التعاون في مجالات متعددة، في مقدمتها الإعلام البيئي في ضوء استضافة الإمارات مؤتمر المناخ نهاية هذا العام، وكذلك التحديات التي تواجه الإعلام العربي نتيجة الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومواجهة الغزو المنظَّم لوسائل الإعلام الحديثة والمنصات الإلكترونية التي تدخل البيوت وتُقدم محتوى لا يتلاءم أحيانًا مع القيم الدينية والأخلاقية لمجتمعاتنا العربية، وضرورة الوصول إلى محتوى إعلامي يتواءم مع عاداتنا وتقاليدنا.

وتتضمن مذكرة التفاهم دعم صناعة الإعلام عبر تعزيز التعاون بين "مجلس دبي للإعلام" و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، من خلال التعاون في تدريب وتطوير الكوادر الإعلامية العاملة في مختلف القطاعات في المؤسسات الإعلامية، وتبادُل الخبرات والمعرفة الفنية بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في المجال الإعلامي، وكذلك الملكية الفكرية للدراسات والبحوث الإعلامية.

وتدخل المذكرة حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من قِبَل مسئولي مجلس دبي للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وستظل سارية المفعول حتى تعديلها أو إنهائها من قِبَل أيٍ من الطرفين وبموافقة متبادلة.

الأعلى لتنظيم الإعلام مجلس دبي للإعلام كرم جبر مصر والإمارات المجال الإعلامي

مواد متعلقة

عضو بـ"الصحفيين" يدشن كيانا موازيًا والنقابة ترد باجتماع طارئ للمجلس

نقيب المهندسين: النقابة جاهزة للتعاون بشأن تطوير صناعة البناء فى مصر

"الصحفيين" تخاطب الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة بشأن بدل التكنولوجيا

وفد من اتحاد المحامين العرب يلتقى رئيس العراق فى بغداد

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

لجنة الحكام تقرر إيقاف أمين عمر وإبعاده عن إدارة مباريات الزمالك

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر