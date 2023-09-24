الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الأعلى للإعلام يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس دبى للإعلام

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر

يوقع  الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع السيدة منى المري، رئيس مجلس دبي للإعلام، مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجلس دبي للإعلام، وذلك خلال زيارته لدبي لحضور منتدى الإعلام العربي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

جبر متحدثاً رئيسياً مع الوزراء العرب في جلسة الإعلام والشعوب العربية

تنص مذكرة التفاهم على دعم صناعة الإعلام عبر تعزيز التعاون بين "مجلس دبي للإعلام" و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، من خلال التعاون في تدريب وتطوير الكوادر الإعلامية العاملة في مختلف القطاعات في المؤسسات الإعلامية، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، والتعاون في إجراء البحوث والدراسات المتخصصة في المجال الإعلامي، وكذلك الملكية الفكرية للدراسات والبحوث الإعلامية.

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وتدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من قبل المسئولين المعتمدين من مجلس دبي للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وستظل سارية المفعول حتى تعديلها أو إنهائها من قبل أي من الطرفين وبموافقة متبادلة.

ويشارك رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كمتحدث رئيسي في الجلسة الرئيسية، والتي تقام تحت عنوان "حوار وزراء الإعلام العرب"، بمشاركة د/ رمزان بن عبد الله النعيمي، وزير شئون الإعلام بمملكة البحرين، وفيصل شبول، وزير الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، وتناقش الأسباب الحقيقية وراء أزمات الإعلام العربي، والأسباب التي أدت لتراجع مستوى التفاعل بين الإعلام والشعوب العربية، ومدى مواكبة الخطاب الإعلامي العربي للتحولات الإقليمية والعالمية الراهنة.

أهمية دور الإعلام العربي في مساندة جهود الدول العربية

كما تتطرق النقاشات إلى أهمية دور الإعلام العربي في مساندة جهود الدول العربية لتحقيق الاستقرار والتنمية، ومدى ارتقاء التأثير الإيجابي للإعلام العربي في مستقبل شعوب المنطقة، كذلك مدى ارتقائه لحجم تطلعات الشباب العربي، كما تناقش الجلسة أهداف الإعلام في القطاع الخاص، والآلية العربية للتصدي للمنصات الرقمية التي تنشر محتوى يخالف القيم العربية والإسلامية، ومدى مواكبة التشريعات والتنظيمات القانونية في العالم العربي للتطور التكنولوجي، الذي تشهده صناعة الإعلام عالمياً.

الكاتب الصحفي كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجلس دبي للإعلام مجلس دبي الاعلام العربي

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