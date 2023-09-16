"الأعلى للإعلام": الرئيس السيسي يؤمن بالدور الهام للصحافة

أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لرفع المعاناة عن المصريين ومواجهة مشاكل غلاء المعيشة، وخص المجلس بالذكر زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين.

وأكد المجلس، أن زيادة بدل التكنولوجيا يساهم في زيادة دخول الصحفيين بعد أن أصبح البدل جزءا من دخولهم المعيشية، وأنها المرة الأولى التي يخص فيها رئيس مصري جموع الصحفيين بزيادة في البدل مما يؤكد حرص الدولة على إنجاز ما يمكن من إجراءات لتهيئة ظروف مواتية للصحفيين.

وأضاف المجلس، بأن هذا التوجه يعكس إيمان الرئيس بأن الصحافة تؤدي دوراً هاماً في مسيرة النهضة الوطنية ونشر الوعي والمعرفة، مما يقتضى التحلي بالموضوعية والمصداقية والمهنية، والتعبير الحر عن الرأي بمسؤولية واستقلالية مكفول بمناخ ديمقراطي ومنظومة دستورية وقانونية متطورة، متابعا “أن هذه الثقه تلقى على كاهل الصحفيين تحمل المسؤولية الوطنية، والقيام بواجب الكلمة ونقل الحقيقة والوقوف سداً منيعاً أمام الشائعات وكل ما من شأنه المساس بوطننا الغالي لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير”.

فيما أشاد خالد البلشى، نقيب الصحفيين، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس السيسي مقدرة ونشكره على القرار .

وقال خالد البلشى، في تصريحات له: "أى قرار يخفف الأعباء على المواطن لا بد من تثمينه، ونوجه الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بقضية البدل للصحفيين، ولدينا قطاع واسع من الصحفيين والبدل كان محل مطالبات لزيادته".

وتابع خالد البلشي: "سنتأكد من التفاصيل الخاصة بالزيادة الخاصة بالبدل وسنعلنها لجميع الزملاء، حيث يأتي هذا القرار ضمن حزمة من القرارات وهى رسالة مهمة لا بد من التعامل معها".

وقال خالد البلشي: "عندما نتحدث عن الصحفيين .. تخفيف الأعباء على الصحفيين أحد الرسائل القوية، وعدد كبير من الزملاء ينتظرون زيادة البدل كما ننتظر قرارات أخرى".